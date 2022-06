Eishockey HC Thurgau holt finnischen Torjäger von Ligakonkurrent SC Langenthal: «Bringt neben Torgefährlichkeit auch körperliche Präsenz mit» Der HC Thurgau verpflichtet den 32-jährigen Finnen Eero Elo. In der abgelaufenen Saison erzielte der Offensivspieler 22 Skorerpunkte für den SC Langenthal. Elo kann ausserdem National-League-Erfahrung aufweisen.

Elo Eero (gelb) kämpft gegen drei Thurgauer um den Puck. Bild: Mario Gaccioli

Der HC Thurgau hat einen neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet, nämlich den Finnen Eero Elo. Der 32-jährige Offensivspieler, der zuletzt beim SC Langenthal spielte, ist nach Angreifer William Pelletier der zweite Importspieler. Elo sammelte in der abgelaufenen Saison 22 Skorerpunkte in 26 Partien, davon elf Tore und elf Assists. In der Saison 2020/21 sammelte Elo für den SC Langenthal gar 61 Skorerpunkte in 58 Partien.

Elo hat Erfahrung in der National League

Urban Leimbacher, CEO und Teammanager des HC Thurgau, sagt zum neuen Transfer:

«Wir sind stolz, mit Eero Elo einen erfahrenen Spieler in die Ostschweiz holen zu können, der neben seiner Torgefährlichkeit auch körperliche Präsenz mitbringt und als Vorbild für junge Spieler fungieren soll.»

Elo kann zudem Erfahrung in der National League vorweisen, in der er 158 Spiele absolvierte. «Elo hat sich in seinen bereits sechs Jahren im Schweizer Eishockey einen Namen als Scharfschütze erarbeitet und konnte in beiden Ligen seine Torgefährlichkeit konstant unter Beweis stellen», schreibt der HC Thurgau in seiner Transfermeldung.

Von 2017 bis 2020 spielte Elo für die SCL Tigers und war in der Saison 2020/21 an den SC Bern ausgeliehen, wo er drei Mal in den Playoffs zum Einsatz kam und dabei zwei Skorerpunkte sammelte.

Der HC Thurgau schreibt, der Finne werde anfangs August zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in Weinfelden erwartet und schliesse sich sodann dem Trainingsbetrieb an.