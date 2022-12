EISHOCKEY Die Ostschweizer NHL-Profis warten mit starken Partien auf: Kevin Fiala mit einem «unglaublichen Treffer» Kevin Fiala und Timo Meier sind weiter in Skorerlaune. Sie punkten in der weltweit besten Liga auch in der Nacht auf Mittwoch. Beide Stürmer werden als zweitbeste Spieler der Partie ausgezeichnet.

Kevin Fiala nach seinem zehnten Saisontreffer. Bild: Ashley Landis/AP (Los Angeles, 20. Dezember 2022)

Der 26-jährige Kevin Fiala verbuchte beim 4:1-Heimsieg der Los Angeles Kings gegen die Anaheim Ducks das Tor zum Schlussresultat. Der St.Galler reüssierte auf äusserst sehenswerte Weise nach einem Soloauf. Er düpierte zwei gegnerische Verteidiger und verwertete backhand. «Ein unglaublicher Treffer», sagte der Fernsehkommentator.

Fiala hat nach 35 Einsätzen in dieser Saison 35 Skorerpunkte auf dem Konto und ist weiterhin der produktivste Schweizer in der NHL. Zum siebten Mal in Folge hat er überdies mindestens zehn Tore in einer Saison erzielt.

Mit den Los Angeles Kings nimmt der aus Zuzwil stammende Fiala in der Pacific Division den zweiten Tabellenrang ein. Die Kings gewannen gegen Anaheim zum dritten Mal in Folge.

Timo Meier freut sich über sein Tor gegen Calgary. Bild: Josie Lepe/AP

In der Rangliste weniger gut sieht es für Timo Meier mit den San Jose Sharks aus. Im Heimspiel gegen die Calgary Flames setzte es einen Fehlstart ab. Nach 30 Sekunden lag San Jose mit 0:2 im Rückstand. Die Kalifornier wehrten sich aber. Im dritten Drittel erzielte Meier das 3:3. Der Appenzeller aus Herisau lieferte auch den Assist zum 1:2-Anschlusstreffer. Am Schluss gab es aber eine 3:7-Niederlage für San Jose.

Meier hat nach 34 Saisonspielen 32 Skorerpunkte auf dem Konto. In der Tabelle der Pacific Division aber ist er mit den Sharks Zweitletzter.