EIshockey Der St.Galler Kevin Fiala verbucht als vierter Schweizer 300 Punkte in der NHL Der 26-Jährige aus Zuzwil erzielt beim Gastspiel mit den Los Angeles Kings in Calgary ein Tor und einen Assist. Es sind seine NHL-Punkte Nummer 300 und 301. Aber die Kings, das neue Team von Kevin Fiala, verlieren 5:6.

Kevin Fiala, 130-facher Torschütze in der Regular Season der NHL. Bild: Ashley Landis / AP

Vor Kevin Fiala schafften es erst drei Schweizer Eishockeyspieler in der bedeutendsten Liga der Welt, in der sogenannten Regular Season mehr als 300 Punkte zu erzielen. Es sind die beiden Berner Roman Josi und Mark Streit sowie der Bündner Nino Niederreiter. Josi und Niederreiter sind noch aktiv.

Der erst 26-jährige Fiala hat in der NHL mittlerweile 437 Spiele (ohne Playoff) bestritten. Der Ostschweizer Flügel kommt dabei auf 130 Tore und 171 Assists. Gegen Calgary erzielte Fiala in der 35. Minute das 3:5. Das war sein 300. Punkt. In der 59. Minute gab Fiala den Assist zum 5:6-Endstand.

Wohl auch schon in dieser Saison wird der gleichaltrige Timo Meier die 300er-Marke erreichen. Der Appenzeller hat bis jetzt 278 Skorerpunkte auf dem Konto. In dieser Saison kommt Meier in 17 Spielen auf 14 Punkte.

Fiala hat in 18 Saisonpartien 18 Skorerpunkte verbucht. Gegen Calgary erzielte er in der dritten Partie in Folge ein Tor. Fiala wechselte auf diese Saison hin von Minnesota nach Los Angeles. Der Siebenjahre-Vertrag trägt ihm insgesamt 55 Millionen Dollar ein.