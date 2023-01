Eishockey Der Herisauer NHL-Profi Timo Meier erzielt sein 25. Tor in dieser Saison Der Appenzeller ist weiter ein sicherer Wert im Team der San Jose Sharks. Der 26-Jährige wird zum besten Akteur des Spiels gewählt. Aber für San Jose setzt es gegen New Jersey eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen ab.

Timo Meier inmitten seiner Teamkollegen. Bild: Josie Lepe/AP (San Jose, 16. Januar 2023)

In der 17. Minute gelang Timo Meier der Ausgleich zum 1:1. Es war sein 25. Tor in dieser Saison. Unmittelbar vor der ersten Pause bereitete Meier das 2:1 von Verteidiger Erik Karlsson vor.

San Jose führte auch 3:2, aber zehn Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit glich New Jersey aus. In der Verlängerung fielen keine Tore.

Es war ein Abend in Kalifornien mit vielen Schweizer Impulsen. In den Reihen der Devils trumpfte der Captain Nico Hischier auf. Der Walliser erzielte das 2:2 und verbuchte wie Meier einen Assist. Hischier wurde zum drittbesten Spieler der Partie gewählt.

In der Skorerliste liegt Meier mit 45 Punkten weiter vor Hischier, der 43 Zähler auf dem Konto hat. In der Tabelle kommt San Jose aber nicht vom Fleck. In der Pacific-Division sind die Sharks Zweitletzte.

Produktivster Schweizer in dieser NHL-Saison ist weiterhin der Zuzwiler Kevin Fiala mit 47 Skorerpunkten. Meier ist der Schweizer mit den meisten Torerfolgen.