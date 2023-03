Eishockey Dem St.Galler NHL-Stürmer Kevin Fiala glückt ein erfolgreiches Comeback Sechs Spiele muss er wegen einer Knieverletzung auslassen - aber von seiner Gefährlichkeit hat der 26-jährige Flügelstürmer der Los Angeles Kings nichts eingebüsst. Beim Comeback gelingen Kevin Fiala zwei entscheidende Zuspiele.

Kevin Fiala (rechts) gegen St. Louis-Verteidiger Marco Scandella. Bild: Mark J. Terrill/AP

Kevin Fiala nimmt in der besten Liga der Welt nach einer Verletzungspause umgehend wieder Fahrt auf. Im Heimspiel gegen die St.Louis Blues bereitet der Zuzwiler schon nach 27 Sekunden das 1:0 vor. Auch das 7:5 im Powerplay fällt nach einer Vorlage Fialas.

Die Los Angeles Kings gewinnen die Partie 7:6.

Fiala verbuchte gegen St.Loius seinen 70. Skorerpunkt in dieser Saison. Der St.Galler schloss damit in der «Schweizer» NHL-Skorerliste zum führenden Nico Hischier von den New Jersey Devils auf. Der Walliser hatte Fiala während dessen Zwangspause an der Spitze abgelöst.

Hischier, der Captain der Devils, hat 72 Partien absolviert, Fiala mittlerweile deren 67.