Springreiten Eine neue Springreiter-Generation: Die Geschwister Elodie, Joris und Linus Hanselmann aus Oberriet gehören zu den grossen Schweizer Nachwuchstalenten Die Geschwister Hanselmann sind zwischen 13 und 19 Jahre alt und haben bereits mehrere nationale und internationale Erfolge gefeiert.

Mama Karin Hanselmann-Weder mit ihrem Reiter-Nachwuchs von links: Yoris, Elodie und Linus.

Auf dem Gestüt Wichenstein in Oberriet wächst eine neue Springreiter-Generation aus einer Familie heran, die bald in die nationale Elite aufrücken könnte: Zwei Hanselmänner und eine Hanselfrau. Linus Hanselmann (19), Joris Hanselmann (16) und Elodie Hanselmann (13). Alle drei gelten in ihren Nachwuchs-Kategorien als Talente und eifern erfolgreich ihrer Mama Karin Hanselmann-Weder nach.

Gold an den Schweizer Meisterschaften

Linus, der Älteste, hat Anfang August in Wädenswil mit der zehnjährigen Rapp-Stute Ibiza bei seinem ersten Start bei den jungen Reitern gleich Gold an den Schweizer Meisterschaften geholt. Die Ruhe, Abgeklärtheit und Konstanz des fleissigsten aller Hanselmann-Nachkommen verblüffte.

«Herausragend sind sein Einfühlungsvermögen und seine Präzision», anerkennt die nationale Nachwuchschefin Cornelia Notz. Linus’ Fortschritte sind kontinuierlich und wurden bereits in jungen Jahren mit sechs Starts an Nachwuchs-Europameisterschaften (Junioren-Silber 2021 mit der Equipe in Vilamoura/Sp) und Teilnahmen an den CSI in Basel, Genf und St.Gallen in Nachwuchs-Springen belohnt.

Im Sommer 2022 erwarb Linus die Matura. Anschliessend verbrachte er einige Monate bei seinem Teamkollegen Thiebaut Keller im freiburgischen Lossy im Stall von Gian-Battista Lutta, einem Bündner Pferdehändler und Züchter, bevor er wieder nach Hause zurückkehrte.

«Ich möchte Tierarzt werden», verriet Linus, der die Aufnahme (numerus clausus) zum Studium in Zürich geschafft hat. «Das Studium, das minimal 5 1/2 Jahre dauert, beginnt im Herbst. Ich werde dann bei meiner Freundin in Bichelsee wohnen und erfahren, wie sich studieren und reiten vereinbaren lässt.»

Linus’ jüngerer Bruder Joris, mit 175 cm Körperlänge schon gleichgross wie sein Bruder, haderte an den Junioren- Meisterschaften in Wädenswil. Nach zwei von drei Finalprüfungen rangierte der Wuschelkopf auf Platz 2 im Zwischenklassement, ehe die Fuchs-Stute Butterfly Lady in der Schlussrunde dreimal verweigerte, was zum Ausschluss führte.

«Ich reite die Stute seit 2018, aber meine Vorbereitung auf die Titelkämpfe waren nicht ideal. Ich weilte in meinen Schulferien vier Wochen in Irland und kam erst zwei Tage vor Meisterschaftsbeginn nach Hause. Das war offenbar zu wenig. Aber, was soll’s. Ich bin erst 16-jährig und werde noch mehrere Gelegenheiten erhalten, mich auszuzeichnen», ergänzt der mittlere Spross der Reiterfamilie.

Das Gestüt Wichenstein hat Rino Weder mit seiner Gemahlin Vreni gegründet und aufgebaut. Dieses führt seit 20 Jahren deren Tochter Karin Hanselmann-Weder, die ehemalige Zahnarztgehilfin, Nationenpreisreiterin mit zahlreichen Siegen in der schweren S-Kategorie.

Ein Sieg im GP der Amateur-Tour

Joris, der für die Fussball-Ikone Messi schwärmt, und die Matura in spanischer Sprache erlangen möchte, träumt von einem Psychologie-Studium. «Doch dazu ist der Weg noch weit», meinte der talentierte Sportler, der auch schon im Geräteturnen als St. Galler Verbandsmeister oben ausschwang und mit seinem Sieg im GP der Amateurtour am diesjährigen CSI Basel erstaunte, was ihm ein Sieggeld von 6000 Franken eintrug.

Und da wäre noch die dritte im Bunde, die Hanselfrau, das Nestküken Elodie, nur Elo genannt. Die 13-jährige Sekundarschülerin in Heerbrugg reitet noch in der Kategorie Children und klassierte sich an den Schweizer Meisterschaften mit der bereits 19-jährigen For Me vom Wichenstein als Fünfte.

Das Schweizer Warmblut wurde von Grossvater Rino Weder gezüchtet, von Mama Karin ausgebildet und entwickelt und holte mit Bruder Linus schon Gold und Bronze an nationalen Nachwuchs-Titelkämpfen.

«Ich habe eine Podestplatz im letzten Umgang mit zwei Springfehlern vergeben», sagt Elo, die dereinst Anwältin werden will. Sie schwärmt vom Stil und Gefühl von Steve Guerdat und ist auf dessen Spuren, was sie mit dem 2. Platz im Children-Grand Prix im polnischen Zduchovice im Sattel des For-Pleasure-Nachkommen angedeuet hat.