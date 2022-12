Ehrung Ein bewährtes Tandem beim FC Frauenfeld – das Ehepaar Ruth und Markus Frei ist Thurgauer «Sportförderer des Jahres» Während Markus Frei nach Jahren auf der grösseren Fussballbühne – inklusive U17-EM-Titel 2002 – heute Präsident des Vereins ist, arbeitet Ruth seit vielen Jahren unermüdlich und mit viel Herz an der Basis des Vereins mit. Die beiden werden am 10. Februar 2023 in Amriswil ausgezeichnet.

Ruth und Markus Frei werden am 10. Februar 2023 in Amriswil als «Sportförderer des Jahres» ausgezeichnet. Bild: PD

Wer in den vergangenen Jahrzehnten einmal Junior oder Juniorin beim FC Frauenfeld war, der kommt an einem Namen nicht vorbei: Ruth Frei.

Sie ist nicht die Art von Förderin und Macherin, die sich im Rampenlicht sehen will. Aber sie ist die Art Mensch, die immer an der Front mit anpackt und dadurch im Verein eine wichtige Rolle einnimmt.

Dass sie dann auch noch super mit Kindern jeglichen Alters klarkommt, ist natürlich ein gewaltiger Pluspunkt. Ihr jüngstes Baby: Die Erfolgsgeschichte «Fussball für Alle» – ein unverbindliches Fussballangebot für 4- bis 12-Jährige jeweils am Mittwochnachmittag.

Den Klub prägen

Markus Frei seinerseits bringt sich mit seinem Wissen in vielen Bereichen ein und kann als Präsident des FC Frauenfeld in prägender Form wirken. Gemeinsam bilden Ruth und Markus Frei beim FC Frauenfeld ein Tandem, auf das der Verein bauen kann. Sowohl in den vergangenen Jahren, als hoffentlich auch noch lange in der Zukunft.

Die Ehrung der «Sportförderer des Jahres» erfolgt am Freitag, 10. Februar 2023, im Pentorama in Amriswil. Dort werden in feierlichem Rahmen die Gewinnerinnen und Gewinner des «Thurgauer Sportpreises» gekürt.

Stimmabgabe bis 23. Januar 2023

Die Stimmen für die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres können noch bis und mit 23. Januar 2023 abgegeben werden. Folgende acht Einzelsportlerinnen und Einzelsportler wurden auf Grund ihrer Leistungen und Erfolge nominiert: Catherine Debrunner (Para-Leichtathletik), Sarina Hitz (Schiessen), Yasmin Giger (Leichtathletik), Stefan Bissegger (Radsport), Stefan Küng (Radsport), Cédric Butti (Radsport). Samuel Giger (Schwingen) und Domenic Schneider (Schwingen).

Bei den Mannschaften wurden folgende sechs Teams nominiert: SC Kreuzlingen (Wasserball), HSC Kreuzlingen (Handball), Volley Amriswil (Volleyball), Floorball Thurgau (Unihockey), HC Thurgau (Eishockey) und Rock Academy – Ace-of-Classes (Rock’n’Roll). (pct)

Hier geht’s zum Voting: www.thurgauer-sportpreis.ch