Doppelter Rekordlauf Jonas Raess knackt in Zagreb den Schweizer Rekord über 3000 m – im Sog von Dominic Lobalu Während Dominic Lobalu vom LC Brühl in Zagreb über 3000 m einen Meetingrekord läuft, unterbietet der Zürcher Jonas Raess den Schweizer Rekord von Markus Ryffel von 1979. Lobalu wäre nun eingeladen für den Diamond-League-Final in Eugene. Doch die Einreisebestimmungen verhindern wohl die Teilnahme.

Jonas Raess läuft als Drittplatzierter in Schweizer Rekordzeit ins Ziel. Dominic Lobalu gewinnt. Bild: Imago

Die Leichtathletik-Saison neigt sich dem Ende zu. Und fast hätten es die Schweizer Langstrecken-Rekorde von Markus Ryffel aus den 1970er- und 1980er-Jahren ein weiteres Mal unbeschadet ins neue Jahr geschafft. Fast. Denn Jonas Raess, der schon lange als möglicher Rekord-Nachfolger Ryffels gilt über die 3000 m und 5000 m, hat sich am Sonntag eine dieser Marken geschnappt. Über 3000 m beim internationalen Meeting in Zagreb unterbot er Ryffels Rekord von 1979 (7:41,05) um fast 6 Sekunden.

Noch steht hingegen Ryffels 5000-m-Rekord von 1984

Raess, der 29-jährige Zürcher vom LC Regensdorf, hatte in den vergangenen Wochen auch den 5000-m-Landesrekord angepeilt, den der heute 68-jährige Ryffel an den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 bei seinem Silbermedaillen-Gewinn aufgestellt hat (13:07,54). Raess scheiterte aber bisher, in Montesson im Juni 2023 fehlten ihm bei seiner persönlichen Bestzeit sechs Sekunden auf Ryffels Marke.

Markus Ryffel (links) gewann 1984 in Los Angeles über 5000 m mit Landesrekord die Olympia-Silbermedaille, Gold ging an Said Aouita aus Marokko, Bronze sicherte sich der Portugiese Antonio Leitao. Bild: Keystone

In Zagreb landete Raess im schnellen 3000-m-Rennen mit seiner Rekordzeit auf dem dritten Platz. Vor ihm war Henrik Ingebrigtsen klassiert, der ältere Bruder des neuen 2000-m-Weltrekordhalters Jakob Ingebrigtsen. Der Schnellste war in Kroatien jedoch Dominic Lobalu. Der Südsudanese, der für den LC Brühl startet, gewann in 7:33,95 Minuten mit einem Meetingrekord - blieb dabei aber gut vier Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit über 3000 m, die er 2022 bei seinem Sieg im Diamond-League-Meeting in Stockholm aufgestellt hatte.

Einreise zum Diamond-League-Final für Lobalu «praktisch unmöglich»

Gerne würde Lobalu, der nach einer schwierigen Saison immer besser in Fahrt kommt, seine Form auch beim Diamond-League-Final in Eugene (Oregon) vom kommenden Wochenende unter Beweis stellen. Für das 5000-m-Rennen hat er eine offizielle Einladung erhalten. Doch wird die Einreise für ihn, der in der Schweiz die Aufenthaltsbewilligung B besitzt, wohl schwierig sein. Oder sogar «praktisch unmöglich», wie es aus seinem Umfeld heisst. So wird, nach der WM, wohl ein zweiter Leichtathletik-Saisonhöhepunkt ohne den 25-Jährigen über die Bühne gehen. Sein persönlicher 5000-er-Rekord übrigens liegt 15 Sekunden unter jenem von Markus Ryffel.