Handball Wieder eine knappe Niederlage für St.Otmar – die St.Galler hadern mit den Schiedsrichtern St.Otmars Handballer verlieren in der NLA auch ihr zweites Meisterschaftsspiel mit einem Tor Differenz – 28:29 bei Pfadi Winterthur.

Ariel Pietrasik ist in Winterthur St.Otmars bester Torschütze. Bild: Donato Caspari

Die Revanche für den Playoff-Viertelfinal der vergangenen Saison mit dem knappen Scheitern von St.Otmar im fünften Vergleich gegen Pfadi Winterthur war die erwartet spannende, kämpferische und hektische Partie. Zusätzliche Brisanz erhielt sie, weil beide Teams in der ersten Runde verloren hatten.

Von Beginn weg entwickelte sich ein intensives Geschehen, das in den Schlussminuten gar auszuarten drohte. Im Mittelpunkt standen dabei die beiden jungen und oft überforderten Schiedsrichter.

Mit ihren Entscheiden lösten sie bei beiden Teams immer wieder Kopfschütteln aus. Dass St.Otmar am Ende der Ausgleich zum 29:29 verwehrt blieb, lag wohl auch in Regelinterpretationen der Spielleiter begründet. «Zwei Entscheide in der letzten Minute brachten uns um den möglichen Punktgewinn», so Andrija Pendic.

Noch deutlicher wurde Trainer Zoltan Cordas, der in der letzten Minute seinen Unmut über die Spielleitung sichtbar kundtat und darauf auf Weisung des Delegierten von den Schiedsrichtern disqualifiziert wurde. Cordas sagte, als er verärgert die Halle verliess:

Zoltan Cordas, Trainer St.Otmar. Marc Schumacher/Freshfocus

«Solche Entscheide machen mich ganz einfach krank.»

Kumuliert hatte sich das Geschehen, weil einerseits das Tor von Benjamin Geisser zum 29:29-Ausgleich nicht zählte und andererseits die Zeit nach dem folgenden Freiwurf nicht angehalten wurde.

Damit musste der Freiwurf auf das gegnerische Tor ein direkter Wurf sein, was die Ausgleichsmöglichkeit stark verkleinerte. Frust und Ärger prägte so am Ende das Spiel bei den Gästen.

St.Otmars Fehlerquote ist zu hoch

Schon vom Resultat her war die Enttäuschung nachvollziehbar. 32:33 hatte St.Otmar am Donnerstag im ersten Meisterschaftsspiel gegen Kadetten Schaffhausen verloren – und nun eine zweite Eintoreniederlage mit dem 28:29 in Winterthur. Doch diese nur auf die umstrittene Schlussphase zu reduzieren, wäre verfehlt.

Obwohl die St.Galler nach ihrer 8:7-Führung in der neunten Minute bis zum 17:17 in der 34. Minute immer knapp in Rückstand lagen, war die Begegnung ein offener Schlagabtausch.

Dass Pfadi danach wieder zum 22:18 vorlegte, hatte den gleichen Grund wie die Tatsache, dass St.Otmar vor der Pause nie zum Ausgleich kam. Die Fehlerquote war mit 13 ganz einfach zu hoch. Sie ermöglichte dem Gegner trotz solider Defensivarbeit bei den Gästen und ansprechender Abwehraktionen von Goalie Marian Zernovic immer wieder einfache Gegenstosstore.

16 Tore von Ariel Pietrasik

«Ja – unsere Spielweise ist nun einmal so, dass sie zu Fehlern neigt», sagte Pendic. Er war einmal mehr Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, erzielte aber nur einen Penaltytreffer.

Umso treffsicherer zeigte sich Ariel Pietrasik mit 16 Toren aus 20 Abschlüssen. Obwohl der für den erkrankten Dominik Jurilj zum Einsatz kommende Linkshänder Sadok Ben Rhomdane mit vier Treffer ansprechende Ansätze zeigte, war Pietrasik doch weitgehend der torewerfende Alleinunterhalter.