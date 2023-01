Curling Skip Michael Brunner verpasst den Heimsieg am Curlingturnier in St.Gallen erneut knapp An der internationalen Elite Challenge im St.Galler Lerchenfeld unterliegt der Appenzeller Skip Michael Brunner erst im Final. Bei den Frauen überzeugt derweil die St.Galler Equipe um Isabel Einspieler.

Nahe dran: Der Appenzeller Skip Michael Brunner muss weiter auf den ersten Sieg am St.Galler Curlingturnier warten. Bild: PD

Von Donnerstag bis Sonntag fand in der Curlinghalle im St.Galler Lerchenfeld die Elite Challenge statt. 27 Teams aus zehn Nationen kämpften am Turnier der World Curling Tour um Punkte für die Weltrangliste und um Preisgelder. Geboten wurde Curling auf höchstem Niveau bis zu den zwei spannenden Finalspielen mit der Affiche Schweiz gegen Schottland.

Den Sieg gestohlen

Bei den Männern wurde die Schweiz im Endspiel durch die Equipe des Appenzeller Skips Michael Brunner vertreten. Sie traf im Kampf um den ersehnten Heimsieg auf Schottland mit Skip Cameron Bryce. Bis zur Spielmitte gingen die Schweizer 3:1 in Führung. Mit hochklassigem, offensivem Curlingspiel holten die erfahrenen Schotten aber diesen Rückstand auf und letztlich gelang es ihnen, sich mit einem gestohlenen Stein im letzten End den Turniersieg zu sichern. Wie schon im Vorjahr erreichte das Team Brunner so den zweiten Rang. «Wir haben ein gutes Turnier gespielt, aber leider erneut den Final knapp verloren», sagt Brunner. «Nächstes Jahr komme ich aber wieder und werde erneut versuchen, mein Heimturnier zu gewinnen.»

Bei den Frauen begegneten sich im Final die Schweizerinnen mit Skip Xenia Schwaller und die Schottinnen um Rebecca Morrison. Beide Teams waren schon in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben und GC konnte sich im Halbfinal dank eines gestohlenen Dreierhauses gegen die amtierenden Europameisterinnen aus Dänemark durchsetzen. Und auch im Finalspiel beherrschten sie das Spiel ohne den letzten Stein bestens. Nach einem 2:5-Rückstand drehte das Team Schwaller in der zweiten Hälfte auf, konnte ein Zweierhaus schreiben und danach total vier weitere Steine stehlen. Die amtierenden Schweizer Juniorenmeisterinnen gewannen so verdient ihren ersten Titel in St.Gallen.

St.Gallerinnen überzeugen

Überzeugen konnte auch das St.Galler Juniorinnen-Team mit Skip Isabel Einspieler, Alissa Rudolf, Lynn Haupt und Renée Frigo. Die Jüngsten im Teilnehmerfeld meisterten mit zwei Siegen aus drei Spielen – unter anderem gegen den EM-Teilnehmer Türkei – erfolgreich die Gruppenphase und erreichten den Viertelfinal. Dort trafen sie auf das erfahrene Team Jäggi. Die Bielerinnen sicherten sich im zweiten End ein Dreierhaus und konnten diesen Vorsprung bis zum Schluss beibehalten. Isabel Einspieler, Skip von St.Gallen, ist mit dem Turnierverlauf dennoch zufrieden: «Die Viertelfinalqualifikation zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und den Anschluss an die Elite schaffen können.»