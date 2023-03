Curling Die Weltnummer eins fordert den Titelverteidiger: Mixed-Curling der Spitzenklasse an den Schweizer Meisterschaften im St.Galler Lerchenfeld Am Mittwoch beginnen in St.Gallen die Schweizer Meisterschaften im Mixed Doubles. Martin Rios, Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018, gehört mit Jenny Perret zu den Favoriten.

Martin Rios und Jenny Perret sind spezialisiert auf Mixed-Curling. Bild: Salvatore Di Nolfi / EPA

Zwei gegen zwei, fünf statt acht Steine pro Team und ein Powerplay pro Spiel – das Mixed Doubles ist eine eher junge und zum Zuschauen sehr spektakuläre Disziplin des Curlingsports. Weil vor einem End zwei Steine mittig auf dem Rink positioniert werden und man mit den ersten Steinen zusätzlich keine Takeouts spielen darf, ergeben sich oftmals spannende Situationen mit sehr vielen Steinen rund ums Dolly im Zentrum des Hauses.

Dieses Wochenende wird in der St.Galler Curlinghalle der Schweizer Meister im Mixed Doubles auf Elitestufe gekrönt. Und dabei wird es interessant sein zu sehen, ob sich Mitglieder der Spitzenteams im klassischen Curling oder Mixed Doubles-Spezialisten durchsetzen werden. Einer dieser Spezialisten ist der Glarner Martin Rios. Er gewann 2018 in Pyeongchang zusammen mit Jenny Perret Olympia-Silber in der damals erstmals im olympischen Programm ausgetragenen Disziplin. Und vor den am Mittwoch beginnenden Schweizer Meisterschaften liegen die beiden in der Weltrangliste auf Platz eins.

Vizeweltmeister und Titelverteidiger

«Natürlich peilen wir den Schweizer Meistertitel an», sagt Rios, «aber wir müssen uns vor allem auf das konzentrieren, was wir aktiv beeinflussen können und das ist unser eigenes Spiel». Die Form dazu stimmt. Mit vier Podestplätzen an gut besetzten Turnieren war vor allem der Saisonstart im Herbst hervorragend. Doch neben dem Duo Kevin Wunderlin/Daniela Rupp, momentan Weltnummer sieben, warten auf dem Weg zum angestrebten Titel starke Gegner auf Rios/Perret, die sonst nicht im Mixed Doubles unterwegs sind.

Sven Michel und Alina Pätz wollen in St.Gallen den Titel verteidigen. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

So zum Beispiel das Paar Alina Pätz/Sven Michel oder die seit Sommer verheirateten Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller. Sie alle gehören normalerweise zu den besten Schweizer Teams im Vierercurling und wurden dort vor zwei Wochen in Genf Schweizer Meister. Sie reisen entsprechend mit viel Selbstvertrauen in die Ostschweiz. Die fünffache Weltmeisterin Pätz und ihr Partner Michel sind zudem auch die Titelverteidiger im Mixed Doubles und gewannen im April 2022 an der WM Silber.

Entscheidung ab Samstagabend

Rios freut sich auf enge Spiele gegen die Mitfavoriten: «Wir haben sicher mehr Erfahrung im taktischen Bereich, sind uns die Abläufe im Mixed Doubles besser gewohnt, doch rein spielerisch sind uns diese Teams wohl einen Tick voraus.» Auch den jungen Teams aus St.Moritz oder Glarus II rechnet der 41-jährige Aussenseiterchancen zu. Ob er Recht behält, zeigt sich spätestens am Samstagabend, wenn die besten vier Teams der Gruppenphase um den Finaleinzug kämpfen. Das Finalspiel im St.Galler Lerchenfeld steigt schliesslich am Sonntag um 14 Uhr.