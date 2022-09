Cuprunde FCSG-Trainer Peter Zeidler vor dem Cupspiel in Genf: «Carouge ist noch besser geworden» St.Gallen trifft am Samstag ab 17 Uhr in der zweiten Cuprunde auswärts auf Étoile Carouge. Es ist für die Ostschweizer die zweite Begegnung mit den Genfern innert sieben Monaten. Das Spiel wird im Stade de la Fontenette auf Kunstrasen ausgetragen.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Urs Lindt/Freshfocus

Am 9. Februar setzte sich St.Gallen im Viertelfinal gegen das Team aus der Promotion League, das zuvor Winterthur und Basel ausgeschaltet hatte, mit 2:1 durch.

Étoile Carouge ist in der dritthöchsten Liga unbestrittener Leader. Die Genfer sind unbesiegt und kassierten in sechs Partien noch kein Gegentor. Werner Zünd, St.Gallens früherer Assistenztrainer, hat die Mannschaft von Thierry Cotting beim 2:0-Erfolg gegen Breitenrain beobachtet. «Er sagte mir, dass Étoile Carouge im Vergleich mit unserem letzten Aufeinandertreffen noch stärker geworden ist», so Peter Zeidler. Das Ziel der Genfer ist der Aufstieg in die Challenge League.

Drei Stürmer fehlen

St.Gallens Mannschaft fährt bereits am Freitagabend in Richtung Romandie. Die Reise machen die verletzten Julian von Moos, Fabian Schubert und Alessio Besio nicht mit. Im Tor stehen wird Lukas Watkowiak. Wieder voll im Training mit dabei ist Michael Kempter. Er gehört am Samstag aber noch nicht dem Kader an.

St.Gallens Torhüter Lukas Watkowiak im Spiel gegen Lugano: Der Deutsche lieferte bei seinem bis anhin letzten Einsatz für die Ostschweizer eine starke Leistung ab. Marusca Rezzonico/Freshfocus

Am vergangenen Samstag haben die Ostschweizer zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel verloren. Das 1:2 gegen Sion sei allerdings schon weit weg, sagt Zeidler. Denn in der Woche nach dem wenig berauschenden Auftritt ist einiges passiert: Die Vertragsverlängerung von Goalie Lawrence Ati Zigi bis 2025 und nach der Autogrammstunde beim Hauptsponsor in St. Gallens Innenstadt der Besuch der ganzen Mannschaft beim verletzten Teamkollegen Schubert im Spital.

Nach dem Cupspiel ruht die Meisterschaft, es ist Nationalmannschaftspause. In einem Testspiel trifft St.Gallen am kommenden Donnerstag auswärts auf Nürnberg. Die nächste Meisterschaftspartie tragen die Ostschweizer am 1. Oktober in Basel aus.