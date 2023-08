Problemlos Wil gibt sich im Tessin keine Blösse Mit einem 4:0 Auswärtssieg startet der FC Wil in die neue Cup-Saison. Sofian Bahloul durfte sich als Doppeltorschütze feiern lassen.

Ruben Dantas Fernandes sorgte für viel Bewegung auf der Aussenbahn. Bild: Gianluca Lombardi

Beim Auftritt im Tessin vertraue Cheftrainer Brunello Iacopetta beinahe auf die bereits bekannte Startelf. Neu in die Startelf rückten Simon Geiger, Ruben Dantas Fernandes und Nico Maier. Nicht mit dabei war Philipp Muntwiler, der eine Sperre aus dem vergangenen Herbst absass. Damals sah er gegen den FC Sion seine zweite gelbe Karte im Wettbewerb. Absurd, aber so sehen es die Regeln vor.

Auf dem Platz zeigten die Wiler schnell, wer hier der Herr im Haus war. Der Underdog aus dem Tessin kam nur zu einer Halbchance kurz nach dem Anpfiff. In der Folge schnürten die Ostschweizer ihren Gegner zunehmend in der eigene Platzhälfte ein. Ganz klare Torchancen waren aber bis hin zur Pause Mangelware. Trotzdem verzeichneten die Äbtestädter eine anschauliche Anzahl an Abschlüssen.

Am Ende dann doch deutlich

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste dann für klare Verhältnisse. Sofian Bahloul sorgte mit einem abgelenkten Weitschuss für die Führung. Nico Maier, der die Vorlage zum ersten Tor lieferte, erhöhte via Innenpfosten auf 2:0 für Wil. Nochmals Bahloul und Jordan Gele vom Elfmeterpunkt sorgten für den verdienten 4:0 Schlussstand.

Collina d’Oro war lange Zeit ein ansprechender Gegner, erspielte sich aber keine nennenswerte Tormöglichgkeit, so dass die Wiler zu keiner Zeit zittern mussten. Am Ende war das Resultat standesgemäss und entsprach vollends dem Gezeigten auf dem Platz. Für genau so viel Freude sorgte die Auslosung der nächsten Runde. Stade-Lausanne-Ouchy wird im Bergholz gastieren und auf einen FC Wil mit Rachegelüsten treffen.

Telegramm:

folgt...