CSIO St.Gallen Harry Charles verhindert Schweizer Erfolg – Jufer trotzdem stark In der ersten Hauptprüfung des CSIO St.Gallen verpasst Alain Jufer den Sieg nur knapp. Auch in den anderen Prüfungen reicht es knapp nicht zum Triumph.

Alain Jufer wusste zu überzeugen. Andrew Medichini / AP

Alain Jufer, der seit kurzem in Herrliberg zu Hause ist, musste sich mit Dante einzig dem britischen Youngster Harry Charles

geschlagen geben. Der ersten grossen Herausforderung am Springturnier im Gründenmoos hatten sich 58 Paare gestellt. Bei besten äusserlichen Bedingungen zeigten zwölf Konkurrenten über 150 Zentimeter eine saubere Nullrunde. Im Stechen, das über die Rangierungen entscheiden sollte, traten dann noch zehn Paare an. Die beiden Österreicher verzichteten.

Startreiter Armando Trapote blieb sogleich fehlerfrei. Mit Tornado kam der Spanier nach 38,08 Sekunden ins Ziel. Alain Jufer drückte mit Dante aufs Gas, wendete eng und wurde für sein Risiko belohnt. Mit der Zeit von 36,26 Sekunden übernahm der Jurassier die Führung. Diese wurde ihm aber sogleich wieder entrissen, denn Harry Charles war mit Aralyn Blue eine Zehntelsekunde eher im Ziel.

Der junge Brite musste in der Folge um seine Spitzenposition zittern, doch er überstand alle fünf verbleibenden Angriffe. Der Ire Denis Lynch war zwar lediglich 17 Hundertstel langsamer als der Führende, was ihm aber «nur» den dritten Platz brachte. Der Deutsche Hans-Dieter Dreher wurde mit 62 Hundertstel Rückstand Vierter und der Schweizer Steve Guerdat mit 75 Hundertstel Fünfter.

Ein guter Start für die Schweizer

Die goldene Regel am ersten CSIO-Tag auf dem Gründenmoos lautete: Französischer Sieg, Schweizer Ehrenplatz. Im Eröffnungsspringen über 140 Zentimeter triumphierte Francois Xavier Boudant im Sattel von Diamant de Riverland. Der Franzose war rund eineinhalb Sekunden schneller als der beste Schweizer, wieder war dieser Alain Jufer, dieses Mal jedoch mit Dark Grey.

Auch Pius Schwizer musste sich einem Franzosen geschlagen geben. Über 145 Zentimeter übernahm der Solothurner mit Casallino mit einem fehlerfreien Ritt in 31,79 Sekunden die Führung. Diese musste er aber sofort wieder abgeben, denn Nicolas Delmotte war mit Citadin du Chatellier nochmals eine Viertelsekunde schneller und entriss dem Schweizer den Sieg. Romain Duguet belegte als zweitbester Schweizer mit Bel Canto de Boguin Platz fünf.