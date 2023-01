Cortina d'ampezzo Die St.Galler Skirennfahrerin Janine Schmitt schnuppert wieder Weltcup-Luft Am Wochenende könnte Janine Schmitt ihre ersten Weltcuprennen bestreiten. Ab Mittwoch nimmt die 22-Jährige aus Wangs an den Trainings in Cortina d'Ampezzo teil. Entschieden, wer an den Rennen starten kann, wird nach den Trainingsläufen.

Janine Schmitt im Dezember im Weltcup-Training in St.Moritz. Bild: Keystone

Schon vor Weihnachten durfte Janine Schmitt Weltcup-Luft schnuppern, nachdem sie Anfang Dezember in Zinal einen Europacup-Super-G gewonnen hatte. Sie kam in St.Moritz in den Abfahrtstrainings zum Einsatz. Es resultierten die Ränge 59 und 40. Dies reichte allerdings nicht für eine Nomination für die Weltcup-Rennen im Oberengadin.

Schon in der Saison 2020/21 wurde Schmitt Zweite an der Schweizer Abfahrtsmeisterschaft der Frauen in Zinal.

Nun erhält die Sarganserländerin von Swiss-Ski eine neue Chance auf höchster Ebene. Sie ist eine der 13 Schweizerinnen, die für die Speed-Rennen in Cortina d'Ampezzo aufgeboten wurden. Angeführt wird das Swiss-Ski-Team von den Olympiasiegerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter.

In Italien finden am Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G statt. Die definitiven Selektionen, welche Athletinnen jeweils in der Abfahrt und welche im Super-G an den Start gehen, werden kurz vor den Rennen kommuniziert.