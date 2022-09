CHALLENGE LEAGUE Ruhende Bälle machen den Unterschied: Der FC Wil stürzt mit einer Niederlage zurück auf den Leaderthron Trotz des 1:2-Fehltritts auswärts gegen den FC Aarau ist der FC Wil wieder Leader der Challenge League – und intensiv auf der Suche eines Innenverteidigers.

Der Ex-Wiler Valon Fazliu - hier gegen Timothie Zali - machte den Wilern mit zwei Assists das Leben schwer. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Hält der Wiler Abwehrverbund den offensiv starken Aarauern stand? Das war die zentrale Frage vor dem Gastauftritt im Aargau. Denn unter der Woche hatten die Wiler Ismajl Beka an Luzern verkauft. Und mit Genis Montolio war der zweite bis anhin gesetzte Innenverteidiger dieser Saison gelb-gesperrt.

Trainer Brunello Iacopetta entschied, Silvan Wallner und Timothie Zali als Innenverteidiger zu bringen. Wallner kann innen und aussen verteidigen, tat es in jüngerer und mittlerer Vergangenheit aber eher aussen. Zali war zuletzt verletzt und in dieser Saison erst zu zehn Einsatzminuten gekommen. Eine Option wäre gewesen, Captain Philipp Muntwiler vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung zu beordern. Doch Iacopetta wollte die Grundordnung belassen und auf Muntwilers Spielübersicht und Physis im Mittelfeld zählen.

In dieser Szene kassierten die Wiler den zweiten Gegentreffer. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Gegentore wäre zu verhindern gewesen

Doch wie gut hat die neue Wiler Verteidigung denn nun gehalten? Für den ersten Einsatz in dieser Formation war es ordentlich. Zwar liessen sich die Wiler in der Startphase von den Aarauern erdrücken und gerieten folgerichtig nach nicht einmal sechs Minuten in Rückstand. Einen Freistoss der Platzherren von nahe der Grundlinie konnte Goalie Marvin Keller nur vor die Füsse von Jan Kronig abwehren, der aus kurzer Distanz einnetzte.

Auch der zweite Gegentreffer, eine knappe halbe Stunde war gespielt, resultierte nach einem ruhenden Ball. Valon Fazliu brachte einen Corner von rechts zur Mitte. Das Spielgerät flog quer durch den Wiler Strafraum und wurde von Marco Thaler über die Linie befördert. Bei diesen beiden Aktionen sah die Wiler Hintermannschaft nicht gut aus. Die Gegentore wären zu verhindern gewesen.

Nils Reichmuth und die Wiler kämpften bis zuletzt, standen am Schluss aber mit leeren Händen da. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Willensleistung bleibt unbelohnt

Ansonsten hinterliessen die Ostschweizer aber einen passablen bis guten Eindruck. Vor allem gaben sie nicht auf, als nach einer Stunde defensiv weiteres Ungemach auf sie niederprasselte. Verteidiger Marcin Dickenmann wurde mit der gelb-roten Karten vom Platz gestellt. Zwar war Aarau danach überlegen, ohne lange Zeit aber die ganz grossen Chancen zu haben.

Die Wiler kämpften sich zurück in die Partie und kamen eine Viertelstunde vor Schluss durch Nikolas Muci zum Anschlusstreffer. In einer Produktion zweier Spieler, die erst fünf Minuten zuvor eingewechselt worden waren, verwertete der Lugano-Neuzuzug ein Zuspiel Sebastian Malinowskis per Kopf.

Die Aarauer durften den ersten Heimsieg dieser Saison bejubeln. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Doch mehr war für die Wiler nicht drin und die zweite Niederlage der Saison Tatsache. Zum zweiten Mal verlor man auswärts 1:2. Ausgerechnet zwei ehemalige Wiler taten den Wilern weh. Fazliu, der beide Vorlagen gab, war in der letzten Saison Liga-Topskorer beim FC Wil gewesen. Kronig hatte vorletzte Saison für Wil verteidigt.

Vier Mannschaften mit 13 Punkten an der Spitze

So ist zu bilanzieren, dass die Wiler in dieser Runde die Leaderposition trotz Niederlage zurückerobert haben. Sie sind nun punkt- und torgleich mit Lausanne-Sport. In der Rangliste gab es den grossen Zusammenschluss. Vier Teams haben an der Tabellenspitze 13 Punkte.

Auch wenn die Innenverteidigung in Aarau nicht die Achillesferse war, so ist die Spielerdecke in der Defensive doch sehr dünn. Zwar kehrt Montolio nun wieder zurück in die Mannschaft, aber Alternativen gibt es kaum. Und das nationale und internationale Transferfenster hat vor wenigen Tagen geschlossen. Trotzdem sagt Iacopetta: «Wir sind intensiv auf der Suche nach einem Innenverteidiger.»

Bis zur Winterpause können allerdings nun noch U21-Akteure und vertragslose Spieler verpflichtet werden. Einen Transfer um jeden Preis wird es nicht geben. Iacopetta sagt:

«Es muss stimmen, damit wir nochmals aktiv werden.»

Aarau - Wil 2:1 (2:0)

Brügglifeld: 3533 Zuschauer. – Sr: Wolfensberger.

Tore: 6. Kronig 1:0. 28. Thaler 2:0. 77. Muci 2:1.

Aarau: Enzler; Thaler, Jäckle, Kronig; Njie; Da Silva (66. Tasar), Eberhard (66. Bunjaku), Gjorgjev (83. Avdyli), Conus (83. Hunziker), Fazliu, Vladi.

Wil: Keller; Dickenmann, Wallner, Zali, Heule (72. Malinowski); Reichmuth (72. Staubli), Muntwiler, Ndau; Bahloul (66. Saho), Silvio (72. Muci), Lukembila (88. Maier).

Bemerkungen: Aarau ohne Almeida, Candé und Wetz (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Montolio (gesperrt), Bega, Baralija und Brahimi (alle verletzt). – 60. Platzverweis Dickenmann (zweite Verwarnung für Foul). – 81. Lattenschuss Vladi. – Verwarnungen: 37. Zali (Foul). 37. Frontino (Reklamieren), 39. Dickenmann (Ballwegschlagen), 58. Thaler (Foul). 62. Da Silva (Foul). 81. Kronig (Foul). 93. Wallner (Foul).