Challenge League FC Wil tritt beim FC Baden an – kommt der Aufsteiger ausgerechnet gegen die Ostschweizer in Schwung? Der FC Wil hat am Sonntag bei Aufsteiger Baden die Chance, aus einem starken Saisonstart einen sehr starken zu machen. Die bisher unbesiegten Ostschweizer treten als Favorit an. Aber Achtung: Der Gegner ist schwer einzuschätzen.

Wils Trainer Brunello Iacopetta und sein FC Wil sind in dieser Saison noch unbesiegt. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Noch hat der FC Baden seit dem Aufstieg in die Challenge League keine grossen Stricke zerrissen. In vier Partien hat er erst einen Punkt geholt. Damit liegt er bereits neun Zähler hinter dem FC Wil, der damit am Sonntag ab 14.15 Uhr als Favorit in Baden antritt.

Dennoch gilt es für die Wiler, die Aargauer nicht zu unterschätzen. Nebst dem 1:1 gegen Bellinzona gab es für die Badener zwei nur knappe Niederlagen gegen Aarau (0:1) und Vaduz (2:3). Nur einmal enttäuschte das Team von Michael Winsauer, als es gegen Thun gleich 0:6 verlor. Nervös werde man ob des Saisonstarts nicht, sagte Badens Trainer vergangene Woche. «Wir müssen uns Zeit geben, um in dieser Saison anzukommen. Und wir müssen böser werden.» Zudem müssen sich die Aargauer wieder ans Verlieren gewöhnen: Zuletzt waren sie in zwei Jahren zweimal aufgestiegen.

Schwung aus der Badenfahrt?

Bei den Wilern schwingt somit die Hoffnung mit, dass die Badener nicht ausgerechnet gegen sie in der Challenge League ankommen - und nicht den Schwung des zu Ende gehenden, legendären Stadtfests «Badenfahrt» mit ins Heimspiel nehmen. Einzuschätzen sind die Badener nur schwer, zumal im Team der Aargauer wenige bekannte Namen zu finden sind - am ehesten noch jener des 32-jährigen Alexandre Pasche, der bereits bei YB, Servette oder Lausanne unter Vertrag stand.

Verzichten muss Wils Cheftrainer Brunello Iacopetta in Baden weiterhin auf den verletzten Kedus Haile-Selassie, fraglich sind zudem Mergim Brahimi und der rekonvaleszente Abdullah Laidani. Dafür kehrt Captain Philipp Muntwiler in die Mannschaft zurück; zuletzt fehlte er wegen einer Kopfverletzung und einer Sperre.

Interessantes Programm wartet auf Wil

Wil möchte mit einem Sieg gegen Baden mit Sion mitziehen, das Am Freitag Nyon 2:1 besiegte und damit wieder an der Spitze steht. Das Programm der Wiler in den Wochen darauf hat es in sich. Es folgt das Auswärtsspiel bei Thun – bevor Wil Lausanne-Ouchy aus der Super League im Cup empfängt. Auf das nächste Heimspiel in der Meisterschaft müssen sich die Wiler hingegen gedulden. Das findet erst in einem Monat statt, könnte aber zu einem weiteren Spitzenspiel werden. Xamax kommt dann ins Bergholz.