Challenge League 6 Spiele, 4 Siege, Platz 2: Der FC Wil gastiert am Samstag im Brügglifeld – und lässt die Aarauer jetzt schon staunen Damit hatten die wenigsten gerechnet: Der FC Wil steht zusammen mit Super-League-Absteiger Lausanne-Sport an der Spitze der Challenge League - vier Punkte vor dem FC Aarau. Am Samstag spielen die Ostschweizer im Brügglifeld. Dabei hatte die Sportredaktion der Aargauer Zeitung den FC Wil doch geschlossen auf den letzten Platz gesetzt.

Grosser Jubel beim FC Wil nach dem Auswärtssieg vor drei Wochen in Yverdon. Pascal Muller/Freshfocus

Die Kollegen von der Sportredaktion der «Aargauer Zeitung» haben mit Erstaunen festgestellt, wie stark der FC Wil in die Saison gestartet ist. Und sie haben sich im Ostschweizer Club umgehört, um dem Wiler Geheimnis auf die Spur zu kommen. Folgender Text ist am Freitag in der «Aargauer Zeitung» erschienen:

Asche auf unser Haupt! Vor der Saison tippten die Fussball-Redaktoren der «Aargauer Zeitung» die Rangliste der Challenge League – und setzten den FC Wil auf den letzten Platz. Doch nun gastiert genau dieser am Samstag gegen den FC Aarau als Co-Leader auf dem Brügglifeld. Die Ostschweizer haben die Öffentlichkeit überrascht. Der Wiler Sportchef Jan Breitenmoser hat Verständnis: «Es ist nachvollziehbar, dass man uns eher hinten sah. Wir haben schliesslich eines der kleinsten Budgets und tätigten keine namhaften Zuzüge.»

In Wil selber sind sie jedoch weniger überrascht über den gelungenen Saisonstart mit 13 Punkten aus sechs Spielen. Breitenmoser erklärt:

«In der letzten Rückrunde hatten wir nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren. Wir konnten schon die neue Saison vorbereiten. Wir haben viel rotiert und gesehen, mit welchen Spielern wir in die Zukunft gehen können. Das brachte uns im Frühjahr teilweise hohe Niederlagen ein, aber nun ist das Team eingespielt und auch neben dem Platz eine Einheit.»

Nur noch rund ein Drittel so viele Gegentore

Augenfällig ist der Unterschied zur letzten Saison in der Defensive. Hatte der FC Wil 2021/22 in 36 Spielen noch 80 Tore kassiert, so waren es jetzt in den ersten sechs Partien nur vier. Das entspricht einer Verbesserung von 2,22 Gegentoren pro Partie auf 0,66. Es wird spannend sein, zu beobachten, ob die Abwehr auch nach dem Abgang von Ismajl Beka zum FC Luzern noch hält. Kommt hinzu, dass gegen Aarau Genis Montolio, der andere Innenverteidiger, gesperrt ist.

Ismajl Beka machte sechs gute Spiele für den FC Wil und schaffte am Mittwoch den Sprung in die Super League zum FC Luzern. zvg

Doch das sind bloss Probleme der kurzfristigen Art. Lieber sehen sie in Wil das grosse Ganze. Und da geht es eben gerade um einen Spieler wie Beka. Der 22-Jährige entstammt dem eigenen Nachwuchs, sammelte in den letzten zwei Jahren Spielpraxis bei Rapperswil-Jona in der Promotion League, kehrte im Sommer nach Wil zurück und schaffte nun – schneller als erwartet – den Sprung in die Super League. Ein anderes Beispiel ist Stürmer Kwadwo Duah. Bei den Young Boys hatte er den Durchbruch nicht geschafft, worauf er bei Wil einen neuen Anlauf nahm und auf der Karriereleiter von hier aus über St. Gallen zum 1. FC Nürnberg aufstieg.

«Das ist der Weg, den wir den Spielern aufzeigen. Hier verdienen sie vielleicht weniger als in anderen Challenge-League-Vereinen, aber der FC Wil ist und war immer ein gutes Sprungbrett», so der 27-jährige Breitenmoser. Geht ein Spieler diesen Weg, sichert er Wil das Überleben. Der Klub budgetiert jährlich mit einer hohen sechsstelligen Summe an Transfereinnahmen.

Wils Sportchef Jan Breitenmoser: «Mit der aktuellen Ausrichtung als Ausbildungsverein würde es sicherlich schwierig werden, wenn wir irgendwann aufsteigen.» Quelle: FC Wil

Etwas mehr als fünfeinhalb Jahre nachdem die türkischen Investoren mit ihren hochfliegenden Plänen in der Winterpause 2016/17 krachend gescheitert sind, einen finanziellen Scherbenhaufen und ein 40-Mann-Kader mit horrend hoher Lohnsumme hinterlassen haben, operiert der FC Wil mit einem Budget von nur noch rund 3,5 Millionen Franken. Im Kader stehen bloss vier Spieler, die älter sind als 24 Jahre. Wäre da die neue Klub-Philosophie nicht gefährdet, wenn die Mannschaft in die Super League aufsteigen würde? Breitenmoser sagt es so: «Mit der aktuellen Ausrichtung als Ausbildungsverein würde es sicherlich schwierig werden, wenn wir irgendwann aufsteigen. Wir leben davon, dass wir unter anderem eine Plattform bieten für junge Spieler von Vereinen aus der Super League.»

Der Vergleich mit Leipzig und Salzburg

Doch der Appetit kommt bekanntlich mit dem Essen, und so gibt Breitenmoser auch zu: «Wenn in einer Liga fast ein Drittel in die Nähe des Aufstiegs kommt, wäre es nicht ehrlich anzugeben, dass man damit nichts zu tun haben will. Auch wenn es natürlich kein vorgegebenes Ziel ist.» Oder wie es Präsident Maurice Weber bereits vor einigen Monaten in einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» sagte: «Wenn wir in einen Flow kommen und vorne mitspielen, sind wir die Letzten, die bremsen.»

Kein grosser Name, aber ein erfolgreicher Trainer: Unter Brunello Iacopetta steht der FC Wil an der Spitze der Challenge League. Foto: Ralph Ribi

In einem solchen Flow befindet sich nun Wil. Das hat auch viel mit dem Trainer Brunello Iacopetta zu tun. Der 37-Jährige kam im letzten Spätherbst von Rapperswil-Jona als Nachfolger des heutigen Basel-Trainers Alex Frei. Breitenmoser kennt Iacopetta aus seiner Zeit als Junior beim FC St. Gallen und sagt über ihn: «Er lässt attraktiven Offensivfussball spielen.»

Breitenmoser zieht sogar den Vergleich mit den Red-Bull-Mannschaften aus Leipzig und Salzburg. «Natürlich, wir reden hier von einem tieferen Niveau, aber die Spielphilosophie hat gerade in den Umschaltmomenten Ähnlichkeiten.» Der FC Wil genannt in einem Atemzug mit Leipzig und Salzburg. Verwegen? Vielleicht. Doch zumindest mit der Prognose der «Aargauer Zeitung» haben die Ostschweizer derzeit auch nichts zu tun.