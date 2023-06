Bodensee-Cup Boxspektakel in der Moststube: In St.Gallen setzten sich die Ostschweizer gegen die Vorarlberger durch Der Boxklub St.Gallen veranstaltete den internationalen Bodensee-Cup – ein Erfolg für alle Beteiligten.

Ausgelassene Stimmung, das passende Lokal und feine Hamburger: Das sind die Zutaten für einen gelungenen Box-Abend in der St.Galler Moststube. Die Hauptdarsteller waren am Samstagabend wohlgemerkt die Sportler. Vor knapp 400 Zuschauerinnen und Zuschauern kämpfte die Boxgemeinschaft Ostschweiz im Rahmen des internationalen Bodensee-Cups gegen die österreichischen Vertreter des Leistungszentrums West A aus Vorarlberg. Und das taten sie ausgezeichnet. Bei den sechs Kämpfen im Rahmen des Vergleichs konnte die Boxgemeinschaft Ostschweiz vier Kämpfe in Folge gewinnen: Mergim Hoti (Villaman Boxing), Antonio Siino (BF Boxing Promotion), Gabriel Perforfi (Boxing Factory) und Djafar Mokammedi (Boxing Facotory) verliessen den Ring als Sieger. Jeweils knapp geschlagen geben mussten sich hingegen Mohamed Kamara (Boxing Factory) und Joël Oesch (BC Bern). Mit diesem Heimerfolg konnte die Boxgemeinschaft Ostschweiz im dritten Vergleichskampf das Gesamtskore auf 3:3 Punkte ausgleichen. Damit fällt der Entscheid über den Gesamtsieg beim fünften internationalen Bodensee Box-Cup im vierten und letzten Vergleichskampf.

Bei den Profis feierten die beiden einheimischen Angel Roque (Mittel) und Egzon Maliqaj (Superwelter) jeweils deutliche Erfolge. Roque hielt den etwas kleiner gewachsenen, aber stets gefährlichen, Tomas Bezvoda von Beginn weg gut auf Distanz. Gleichzeitig landete Roque beim erfahrenen Tschechen in allen sechs Runden immer wieder wirkungsvolle Treffer. Deshalb war sein vierter Sieg im vierten Kampf nie gefährdet.

Maliqai setzte den etwas grösser gewachsenen Ungaren Ferenc Katona von Beginn weg derart unter Druck, dass dieser in der zweiten Runde nach einem Schlaghagel erstmals angezählt werden musste. In der Folge entwickelte sich ein ziemlich einseitiges Gefecht, weil Maliqaj vor allem mit dem linken Körperhaken immer wieder Wirkungstreffer setzte. Nach dem dritten Niederschlag in der gleichen Runde wurde der Kampf in Runde vier mit technischem K.o. abgebrochen.

Auch für den organisierenden Boxklub St.Gallen war der Anlass ein voller Erfolg. «Wir wollen den Boxsport in der Region fördern. Ich denke, das ist uns gelungen», sagt Präsidentin Géraldine Brot. Dafür gab es von Swiss Boxing und somit von höchster Stelle ein grosses Lob.