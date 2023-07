Spektakel im Bergholz: Wil schlägt Vaduz mit 3:2 Es war ein Hin und Her mit dem besseren Ende für den FC Wil. Trotz einer Gästeführung nach einer halben Minute, gewinnen die Äbtestädter ihr Heimspiel knapp aber hochverdient.

Tim Staubli (li.) war einer der besten Wiler. Bild: Gianluca Lombardi

Blitzstart im Bergholz – aber nicht von den Hausherren, sondern von den Gästen aus dem Ländle. Dies aber mit gütiger Mithilfe der Wiler. Marcin Dickenmann verlor seinen Gegenspieler aus den Augen, dieser zog über links los und brachte den Ball in die Mitte. Von dort fand dieser über Umwege den Weg ins Tor. 35 Sekunden waren gespielt und im Stadion herrschte eine bedrückende Stille.

Der FC Wil brauchte sichtlich ein paar Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen, kam aber mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie. Bereits nach einer Viertelstunde spürte man, dass der Ausgleich nun in der Luft lag. Als Josias Lukembila einen Kopfball knapp neben das Tor setzte blieb ein erstes Mal ein Torschrei in den Hälsen der Zuschauer stecken.

Nun glich der Auftritt der Gastgeber einem Powerplay. Sie erspielten sich Chance um Chance. Als Muntwiler und Muci sich nach einer Ecke gegenseitig behinderten, war der Torhüter von Vaduz bereits geschlagen, der Ball flog aber über das Tor. Nur Minuten später prüfte Tim Staubli den Liechtensteiner Schlussmann, verlor aber dieses Duell, zumindest in diesem Anlauf.

Endlich belohnt

Drei Minuten später war es wieder Staubli aus der Distanz, dieses Mal mit Erfolg. Der Ball schlug unten rechts im Tor ein. Die Erleichterung im Bergholz war riesig und beflügelte das Heimteam noch mehr. Die Hausherren drängten auf den Führungstreffer, konnten diesen aber trotz zahlreichen Möglichkeiten nicht mehr vor der Pause realisieren.

Den besseren Start nach dem Seitenwechsel erwischten erneut die Gäste. Dieses Mal konnten diese aber daraus keinen Profit schlagen. Die Wiler überstanden diese kurze Sturm- und Drangphase und konnten sich prompt belohnen. Sofian Bahloul entwischte der Vaduzer Hintermannschaft und überlistete den Schlussmann.

Einer der besten Wiler war Tim Staubli, der seinen zweiten Treffer vehement suchte aber auch in der 67. Minute das Duell gegen Büchel verlor. Anstatt 3:1 stand es plötzlich 2:2, als Cédric Gasser mit einem gewaltigen Weitschuss sein Glück versuchte. Doch davon beindruckt war im Bergholz sichtlich niemand. Ganz im Gegenteil, die Gastgeber drückten nun nochmals aufs Gaspedal.

Späte Erlösung

Ein bereits verlorener Ball wurde von Nico Maier sehenswert zurückerobert, ehe er den mitgelaufenen Jordan Gele anspielte. Dieser tanzte die Vaduzer Verteidigung aus und schob zum erlösenden 3:2 ein. Was für ein Tor, was für ein Spiel! Der Jubel im Bergholz kannte nun keine Grenzen mehr, Fans und Spieler lagen sich in den Armen.

Mit diesem 3:2 Siegtreffer belohnte sich der FC Wil für eine grossartige Leistung, die durchaus an die letzte Saison zu erinnern vermag. Damals schnupperten die Äbtestädter lange am Aufstieg und waren die positive Überraschung in der Liga. Für einen Prognose in dieser Spielzeit ist es aber wahrlich noch zu früh. Doch das bisher gebotene macht Lust auf mehr.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Vaduz 3:2 (1:1)

Lidl Arena, Wil: 1681 Zuschauer – SR: Kanagasingam.

Tore: 1. Cavegn 0:1, 32. Staubli 1:1, 60. Bahloul 2:1, 75. Gasser 2:2, 82. Gele 3:2.

Wil: Ammeter; Dickenmann, Martic, Altmann, Fernandes (63. Brahimi); Staubli (79. Gele), Muntwiler, Cueni; Bahloul (87. Ndau), Muci (79. Maier), Lukembila (63. Montolio).

Vaduz: Büchel; Fehr, Traber, Isik, Kräuchi (92. Destani); Golliard, Gajic (68. Gasser), Fosso; Cicek (68. Hadzi); Chabbi (54. Djokic), Cavegn.

Verwarnungen: 45. Bahloul, 50. Martic, 65. Traber, 78. Staubli, 94. Ndau.

Bemerkungen: Wil ohne Strübi (krank), Laidani, Haile-Selassie (beide verletzt), Jacovic, Bahtiyari, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). Vaduz ohne Hasler, Rahimi, Wieser, Emini, Ibrisimovic (alle verletzt), Grob und Xhemajli (beide nicht im Aufgebot). – 74. Lattenschuss Vaduz, 93. Pfostenschuss Wil.