Challenge League Erste Heimniederlage der Saison: Wil verliert das Spitzenspiel gegen Lausanne Im Duell David gegen Goliath zieht der FC Wil den Kürzeren. Die Ostschweizer verlieren gegen Lausanne mit 1:2, bleiben aber an der Tabellenspitze. Der Rückstand der drittklassierten Waadtländer beträgt aber nur noch drei Punkte.

Trotz viel Einsatz verlieren die Wiler, im Bild mit Captain Philipp Muntwiler, gegen Lausanne. Bild: Gianluca Lombardi

Unabhängig von der Tabellensituation war bereits vor der Partie klar, dass Lausanne gewinnen muss und die Wiler gewinnen dürfen. Der Druck auf Seiten der Westschweizer ist gross. Mit den Millionen von Ineos muss der direkte Aufstieg in die Super League gelingen. Tabellenplatz drei ist dabei nicht das, was man sich in der Romandie vorgestellt hat.

Dieser Druck war bei den Westschweizern deutlich sichtbar. Die Gäste aus Lausanne hatten zwar mehr Spielanteile, erspielten sich im ersten Durchgang aber eine überschaubare Anzahl an nennenswerten Tormöglichkeiten. Das machten die Wiler deutlich besser und und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor auf.

Knapp eine Viertelstunde war gespielt, als die Waadtländer sich ein erstes Mal mit Händen und Füssen wehren mussten. Sie brachten den Ball nicht aus dem Strafraum, gleichzeitig verpassten aber auch die Wiler mehrfach den Zeitpunkt zum Abschluss. Fast im direkten Gegenzug wehrte Goalie Noam Baumann einen Abschluss der Gäste ab.

Ein Qualitätsunterschied

Davon waren die Wiler nicht beeindruckt und powerten weiter. Zuerst prüfte Silvio Torhüter Thomas Castella mit einem Volley, eher er in der gleichen Minute auch noch an der Querlatte scheiterte. Spätestens nach dieser Phase hätten die Wiler führen müssen.

In die Pause ging es dann aber mit einem 0:0, das den Gästen nicht ganz ungelegen kam.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste aus der Westschweiz deutlich besser in der Partie. Die Wiler hatten nun phasenweise sichtlich Mühe überhaupt noch den Tritt zu finden.

Lausanne störte früh, spielte hart und stellte damit die Gastgeber vor grosse Probleme. Erst fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Toichi Suzuki sein Team in Führung brachte. Er lenkte einen Freistoss unhaltbar ins Wiler Tor ab.

Der entscheidende Konter

Den Wilern fehlte es nun an allen Ecken und Enden, um antworten zu können. In der Schlussphase liefen sie prompt in einen Konter, den Brighton Labeau dankend mit dem 2:0 abschloss.

Kastrijot Ndaus Anschlusstreffer, vermutlich das Tor des Monats, kam für die Wiler zu spät. Weil auch das zweitklassierte Yverdon in Thun verloren hat, liegen die drei Teams an der Spitze nun wieder nah beieinander. Der Rückstand des drittplatzierten Lausanne auf die Ostschweizer beträgt noch drei Punkte.

Telegramm:

FC Wil – FC Lausanne-Sport 1:2 (0:0)

Lidl Arena – 1612 Zuschauer – Sr. Kanagasingam.

Tore: 50. Suzuki 0:1. 89. Labeau 0:2. 92. Ndau 1:2.

Wil: Baumann; Dickenmann (85. Saho), Montolio, Wallner, Heule; Maier (72. Ndau), Muntwiler, Zumberi; Bahloul (72. Brahimi), Silvio (72. Muci), Lukembila (93. Altmann).

Lausanne: Castella; Giger, Dabanli, Nanizayamo, Brown (69. Kablan); Suzuki, Bernede, Custodio, Schwizer; Sanches (92. Kukuruzovic); Labeau.

Bemerkungen: Wil ohne Reichmuth (krank), Malinowski, Staubli (beide verletzt), Strübi und Baralija (beide nicht im Aufgebot). Lausanne ohne Gaudino, Sow, Mastil und Coyle (alle nicht im Aufgebot). - 17. Lattenkopfall Silvio. – Verwarnungen: 34. Nanizayamo, 62. Brown, 69. Suzuki, 94. Labeau.