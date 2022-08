1:0 in Schaffhausen – Wil holt den lang ersehnten Auswärtssieg Mit einer abgebrühten Leistung entführt der FC Wil drei Punkte aus Schaffhausen. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison in gewinnen die Äbtestädter zu Null.

Josias Lukembila auf dem Weg zur Wiler Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Die Intensität in Schaffhausen war von Anfang an bemerkenswert hoch. Allen voran die Wiler zeigten sich höchst motiviert und gingen mit einer gesunden Portion Aggressivität zur Sache. Die Quittung folgte auf dem Fuss. Bereits nach zehn gespielten Minuten waren mit Génis Montolio und Kastrijot Ndau bereits zwei Wiler verwarnt.

Doch die Gangart der Äbtestädter schien Eindruck zu hinterlassen, denn wirklich gefährlich wurden die Schaffhauser nie. Nur einmal blieb den Heimfans im ersten Durchgang der Torschrei im Hals stecken, doch die Hausherren verpassten das Tor nur um Haaresbreite. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste aus Wil aber bereits in Front.

Mit einem perfekt vorgetragenen Konter lancierte Nils Reichmuth seinen Kollegen Josis Lukembila. Dieser umkurvte den herausstürmenden Heimtorhüter und schob in der 29. Minute zur Führung ein. Es waren bis dahin ausschliesslich die Wiler, die sich in der Offensive zeigten und somit verdient das Zepter an sich rissen.

Viel Kampf und Leidenschaft

Nach der Pause machten die Wiler unbeirrt da weiter, wo Sie vor dem Unterbruch aufgehört haben. Sie störten die Schaffhauser immer wieder früh und in einer bemerkenswert aggressiven Art und Weise. So war es nicht verwunderlich, dass am Ende gleich sechs Äbtestädter Akteure verwarnt wurden. Doch genau dies schien an diesem Abend der Schlüssel zum Erfolg zu sein.

Einer der auffälligsten Wiler Akteure war Ndau, der gleich zweimal am Aluminium scheiterte. Im ersten Durchgang setzte er einen Distanzschuss an den Pfosten, in Halbzeit zwei landete ein Freistoss an der Latte. Beide Male hatten die Munotstädter das Glück auf ihrer Seite.

Der FC Schaffhausen rannte an, fand aber keine Mittel gegen die gut stehenden Wiler. Klare Torchancen waren auf Seite der Gastgeber Mangelware. Eine dieser wenigen Chancen vergab Amel Rustemoski, welcher von Wil ablösefrei an Schaffhausen abgegeben wurde, als er allein vor dem Tor kläglich an Marvin Keller scheiterte.

Es war die Szene, die Sinnbildlich für den Rest des Abends stand. Beide Teams ackerten, kämpften und warfen alles in die Waagschale. Doch erfolgreich war diese Unterfangen nur für die Gäste aus Wil, welche nach vier Spielen die beste Abwehr der Liga stellen und nächste Woche womöglich zum Spitzenspiel nach Yverdon reisen. Eine Konstellation, die wohl nur wenige erwartet hätten.

Telegramm:

FC Schaffhausen – FC Wil 1900 0:1 (0:1)

Wefox Arena, Schaffhausen: 1230 Zuschauer – Sr: von Mandach.

Tore: 29. Lukembila 0:1.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi (83. Vogt), Müller, Rhyner, Lika; Maouche (59. Rustemoski), Hamdiu (83. Uka), Gonzalez; Bobadilla, Kalem (59. Stevic), Luan (46. Cherny).

Wil: Keller; Dickenmann, Montolio, Beka, Heule; Reichmuth (89. Saho), Muntwiler, Ndau (74. Cueni); Bahloul (68. Maier), Silvio (68. Muci), Lukembila (89. Wallner).

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Sahitaj und Zejnullahu (beide nicht im Aufgebot). Wil ohne Bega, Brahimi, Zali, Staubli, Zumberi (alle verletzt) und Strübi (nicht im Aufgebot). – 20. Pfostenschuss Ndau, 53. Lattenschuss Ndau.

Verwarnungen: 4. Montolio, 10. Ndau, 23. Hamdiu, 34. Muntwiler, 41. Lika, 50. Reichmuth, 57. Cherny, 69. Beka, 86. Dickenmann.