Ausnahmetalent Dominic Lobalu muss auch auf Diamond-League-Start in Oslo verzichten Weiterhin bremsen den Topathleten vom LC Brühl muskuläre Probleme. Am Diamond-League-Meeting in Oslo vom Donnerstagabend wird er deshalb nicht an den Start gehen. Dafür springt der Appenzeller Simon Ehammer um den Meeting-Sieg.

Dominic Lobalu: Die Wade zwickt, er lässt Vorsicht walten. Bild: Anthony Anex/KEY

Seit dem GP in Bern, den Dominic Lobalu im Mai in souveräner Art und Weise gewonnen hatte, kommt der Topläufer vom LC Brühl nicht mehr so richtig auf Touren. Zwar sieht man ihn weiterhin in der Stadt St.Gallen seine Trainings absolvieren, in die Vollen aber kann er derzeit nicht gehen. Vor zwei Wochen hatte er wegen muskulärer Probleme auf einen Start am Diamond-League-Meeting in Florenz verzichten müssen. Und auch am Donnerstagabend in Oslo wird er nicht wie geplant dabei sein im stark besetzten Rennen über 5000 m.

Am Samstag folgt eine vorsichtige Rückkehr in den Wettkampfmodus

Weiter bekundet Lobalu gemäss Mitteilung seines Managements muskuläre Beschwerden in der Wade, die zuletzt keine intensiven Bahneinheiten zuliessen. Als Standortbestimmung wird er aber am kommenden Samstag die «On Track Night» in Wien im Rennen über 5000 m nutzen. Es soll gleichzeitig die Vorbereitung auf einen weiterhin möglichen WM-Start sein. Dort ist weiterhin das letzte Wort nicht gesprochen. Der Flüchtling aus Abtwil hofft weiterhin, mit einer Ausnahmebewilligung für den Schweizer Verband an den Weltmeisterschaften in Budapest im August starten zu können. Dass er grundsätzlich bereit dafür ist, ist spätestens seit dem vergangenen Jahr klar, als er sich in die Weltspitze vorarbeitete und das Diamond-League-Rennen in Stockholm gewann.

Ehammer: Duell gegen Tentoglou geht weiter

In Oslo am Donnerstagabend wird dafür der Appenzeller Mehrkämpfer Simon Ehammer am Start sein. Er tritt abermals im Weitsprung an, wo er als Zehnkämpfer mit den Spezialisten mithalten kann. Bereits in Paris vor einer Woche war er in der Diamond League am Start, wo er 8,11 Meter sprang und nur knapp von Olympiasieger Miltiadis Tentoglou übertroffen wurde. Nebst Ehammer wird in Oslo auch Tentoglou wieder am Start sein.