Europacup In der dritten Runde ist Endstation – ansprechende Brühler Leistung im Europacup bleibt unbelohnt Die St.Galler Handballerinnen scheitern in der dritten Runde des Europacups am ungarischen Team Praktiker-Vac.

Brühls Kinga Gutkowska (Mitte) trifft insgesamt siebenmal. Bild: Alexander Wagner

Der LC Brühl startete in Ungarn unerschrocken in die erste Partie. Zur Überraschung der Gastgeberinnen führten die St.Gallerinnen in der sechsten Minute mit 3:0.

Die Ungarinnen meldeten sich zwar schnell zurück, aber im weiteren Verlauf konnte Brühl mit Vac mithalten. Die Differenz pendelte bis zum Pausenpfiff zwischen zwei und drei Treffern, sodass es mit einem 13:16 aus Sicht der St.Gallerinnen in die Halbzeitpause ging.

Solide Brühler Basis

Nach einem zwischenzeitlichen Tief, das die Ungarinnen nutzten – bis zur 44. Minute zogen sie auf 23:16 davon –, kämpfte sich Brühl bis zum Schlusspfiff wieder bis auf 26:30 heran. Das Team aus der Schweiz spielte schnell, variabel und zeigte einmal mehr, dass es derzeit über eine solide Basis verfügt.

Am Samstagnachmittag funktionierte speziell das Zusammenspiel mit dem Kreis hervorragend. Aber auch sonst fanden die St.Gallerinnen viele gute Lösungen. Enttäuschend aus Sicht der Brühlerinnen war nur das Ergebnis, das durchaus hätte besser sein können.

Brühl hält auch im Rückspiel lange Schritt

Zum Rückspiel einen Tag später an gleicher Stelle, rund 60 Kilometer nördlich von Budapest, wollten es die St.Gallerinnen besser machen. Allerdings misslang ihnen der Start ins Spiel, und so rannten sie früh einem Rückstand von drei bis vier Toren hinterher (3:7/10.).

Erneut schafften es die St.Gallerinnen aber, mit dem ungarischen Team aus der erweiterten Spitzengruppe der starken ungarischen Liga Schritt zu halten (9:13/22.). Während die Anspiele an den Kreis gestern von den Gegnerinnen gut unterbunden werden konnten, taten sich überraschend grosse Lücken im Rückraum auf, die Brühl zu nutzen wusste.

Dennoch gelang es den Ungarinnen, sich bis zur Halbzeitpause etwas mehr abzusetzen. Sie führten mit 18:12. Das lag vor allem am nicht so guten Zugriff, den die Deckung vermissen liess.

Europacup-Début für 18-jährige Torhüterin

Nach dem Seitenwechsel steckte Brühl aber nicht auf und kämpfte sich wie schon am Vortag wieder zurück. In der 38. Minute waren die St.Gallerinnen beim 18:21 wieder auf Tuchfühlung.

Es gelang ihnen aber nicht, den Ungarinnen noch näher zu kommen. Während Brühl allen Spielerinnen Einsatzzeit verschaffte, darunter auch dem 18-jährigen Torhüterinnen-Eigengewächs Joelle Stark, die zu ihrem Europacup-Début kam, zogen die Ungarinnen unbedeutend für den Ausgang in der Schlussphase noch auf 38:29 davon.

Letztlich war das ungarische Team doch zu stark, um ernsthaft ins Wanken zu geraten. Praktiker-Vac zieht damit, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, in die Gruppenphase ein, während für die Brühlerinnen die Europacup-Kampagne zu Ende ist.

Mit dem erstmaligen Vorstoss in die dritte Qualifikationsrunde und den ansprechenden Leistungen in Ungarn verkaufte sich die Equipe von Cheftrainer Nicolaj Andersson aber mehr als ordentlich.

3. Runde. Hinspiel:

Praktiker-Vac (HUN) – Brühl 30:26 (16:13)

Vac Varos Sportcsarnoka – 470 Zuschauende – Sr. Puksic/Satler (SLO). Strafen: 3-mal 2 Minuten für Brühl, 4-mal 2 Minuten für Vac.

Brühl: Schlachter (7 Paraden), Stark; Schaefer, Kernatsch (1), Pavic (2), Ackermann, Altherr (3), Wolff (3/3), Tomasini (2), Schmid (8), Mosimann, Lüscher (2), Gutkowska (3), Hess, Zürni, Baric (2).

Bemerkungen: Brühl ohne Dokovic (verletzt) und Simova (Aufbautraining). Kernatsch verletzt ausgeschieden.

Rückspiel:

Brühl – Praktiker-Vac 29:38 (12:18)

Vac Varos Sportcsarnoka – 641 Zuschauende – Sr. Puksic/Satler (SLO). Strafen: 4-mal 2 Minuten für Brühl.

Brühl: Schlachter (7 Paraden), Stark; Schaefer (2), Pavic, Ackermann, Altherr (2), Wolff (7), Tomasini (2), Schmid (4), Mosimann, Lüscher (3), Gutkowska (4), Hess (3), Zürni (1), Baric (2).

Bemerkungen: Brühl ohne Dokovic (verletzt) und Simova (Aufbautraining), Kernatsch im ersten Spiel verletzt ausgeschieden.