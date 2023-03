American Football NLB-Meister mit grossen Ambitionen: Die St.Gallen Bears wollen in die höchste Liga Nach dem Gewinn des Titels in der Nationalliga B und der Niederlage in der Relegation 2022 will der American Football Club St. Gallen Bears in diesem Jahr einen Schritt weiter gehen und den Aufstieg in die oberste Spielklasse realisieren.

Trainer Renato Vaccari gibt Antweisungen. Bild: PD

«Die Spieler haben Vertrauen in sich und ihre Leistungsfähigkeit gewonnen und spielen sicherer», fasst Headcoach Renato Vaccari die Vorbereitungsphase zusammen. Investiert wurde vor allem in das Athletiktraining, in welchem die Spieler unter Leitung von Physiotherapeut Lukas Wetl nicht nur an ihrer Kraft, sondern auch an ihrer Agilität gearbeitet haben. Neben den mess- und sichtbaren Fortschritten sieht Vaccari einen weiteren positiven Effekt. «Die Spieler haben eine Sensibilität für das athletische Training entwickelt und sehen jetzt ein, dass dieses ihnen und dem Team etwas bringt.»

Entwicklungspotenzial vorhanden

Luft nach oben bleibe aber vorhanden, so der Headcoach, wie auch in den Möglichkeiten, mit dem gesamten Team zu trainieren. Denn wie für viele andere Sportvereine auf dem Platz St.Gallen bleibt es auch für den AFC St.Gallen Bears eine Herausforderung, genügend Trainingsplätze für seine Teams zu erhalten. Deshalb wurden auch Mini-Trainingscamps in Thun und Glarus in die Vorbereitung eingebaut oder auch mal im Rheintal trainiert.

Neue Organisation mit alten Weggefährten Parallel zur geplanten Neuorganisation des über zehnjährigen American Football Clubs St.Gallen Bears entstand im letzten Jahr ein WhatsApp-Chat «alte Football Säcke», über welchen wieder eine Gemeinschaft ehemaliger Spieler und Funktionäre aus der vierzigjährigen St.Galler Footballtradition (St.Gallen Raiders, Seaside AFC, AFC St.Gallen Bears) aufgebaut wurde.



Rund ein Dutzend Mitglieder dieser Gruppierung arbeitet nun aktiv im Verein AFC St.Gallen Bears mit, der mit der Aufteilung in ein Board (Vorstand, strategische Ebene) und dem Management (operative Ebene) neu strukturiert wurde. Daneben ist aus dem Chat mit knapp hundert Mitgliedern der neue Gönnerclub «Bears and friends» mit aktuell über fünfzig Mitgliedern entstanden, welche die Bears mit jährlich 150 Franken ihres Mitgliederbeitrages unterstützen.



Damit konnten Strukturen geschaffen werden, die es ermöglichten, kurzfristig die sportliche Strategie anzupassen: Statt innerhalb von drei bis vier Jahren soll der Aufstieg nun bereits nach dieser Saison realisiert werden. Grund dafür ist auch das neue Schweizer Team «Helvetic Guards», welches in der European League of Football ELF spielt und rund vierzig Spieler aus nationalen Topclubs abgeworben hat. Da diese Abgänge vielerorts nur teilweise mit Importspielern und solchen aus dem eigenen Nachwuchs kompensiert werden können, ist zu erwarten, dass sich die NLA über die nächsten Jahre zuerst wieder zu alter Stärke entwickeln muss. Und damit starke B-Teams, die aufsteigen, reelle Chancen haben, sich in dieser zu etablieren.

«Die Saison als Titelverteidiger ist immer die schwierigste», ist der Headcoach überzeugt. Zwischen dem Saisonstart am 2. April und dem Finalspiel am 9. Juli liegen zudem nur gut drei Monate mit zehn Qualifikations- und zwei Entscheidungsspielen – für die Erholung von allfällig verletzten Spielern rennt damit die Zeit davon. Dazu kommt, dass in der NLB physischer, in der obersten Liga hingegen schneller und agiler gespielt wird. «Zum Glück haben wir einen sehr guten Medical Staff, das gibt Sicherheit», sagt Vaccari.

Direkter Aufstieg statt Relegation

Auch die zahlreichen Videoanalysen mit dem Team zeigen Wirkung, ist der Headcoach überzeugt: «Die Entwicklung zu intelligenten Spielern ist erkennbar, das Team hat mehr Spielwitz.» Doch selbst wenn der gute Zusammenhalt im Team und die Spielfreude zusätzlich für die Bears sprechen, dürfte die Saison nicht zu einem Selbstläufer werden. «Auch die anderen Teams haben volle Kader und gute Spieler», warnt Vaccari. Wobei auch die Bears sich mit neuen und erfahrenen Spielern verstärken konnten.

Neben den beiden Spitzenteams der letzten Saison, den physisch starken Luzern Lions (2.) und den stärker gewordenen Argovia Pirates (3.), bezeichnet der Headcoach die Bienna Jets (4.) als grosse Unbekannte, die ebenfalls physisch stark spielen. Neu in der Liga sind das Überraschungsteam der letzten Saison, die Schaffhausen Sharks (NLC-Meister) und der Gegner des Startspiels vom Sonntag (Stadion Gründenmoos, 14.00 Uhr) , die Langenthal Invaders. Nach der Regular Season spielt der Qualifikationsmeister gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten – die Sieger des Halbfinals bestreiten das Endspiel, das in diesem Jahr den Gewinner zum direkten Aufstieg berechtigt. Und der soll, wenn es so läuft, wie der Vorstand und der Headcoach dies geplant haben, AFC St. Gallen Bears heissen.