SPITZENSPIEL Wichtiger Punktgewinn: Wil holt Unentschieden Das könnte am Ende ein wichtiger Punkt sein: Der FC Wil holt in Aarau ein 0:0 und hält den Verfolger damit auf Distanz, rückt aber gleichzeitig auf Platz zwei vor.

Michael Heule (re.) zeigte eine tadellose Leistung. Bild: Gianluca Lombardi

Mit solch dramatischen Vorzeichen sind Aarau und Wil wohl schon seit langem nicht mehr aufeinander-¨getroffen. Für das Heimteam war ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu schaffen, notabene ein Szenario, das vor wenigen Wochen nicht vorstellbar war. Aber auch die Wiler mussten abliefern, denn mit einer Niederlage drohte eben ein Aufschliessen der Verfolger.

Die Ostschweizer mussten aber in Aarau gleich auf drei Teamstützen verzichten. Philipp Muntwiler, Génis Montolio und der nimmermüde Silvio mussten allesamt eine Sperre absitzen. Damit lastete der ganze Druck auf den Schultern eine Mannschaft, die man wohl auch als U21 hätten aufstellen können. Doch in einer Phase, in der es um alles geht, gibt es keine Alibis mehr.

Während der heimische FC Aarau direkt offensiv und frech in die Partie startete, taten die Wiler beinahe das Gegenteil. Sie agierten mit ihrem 3-1-4-2, welches Rückwärts schnell zu einer 5er Kette wurde, aus einer sicheren Defensive heraus und lauerten auf Konter. Die Rüebliländer verzeichneten so im ersten Durchgang ein deutliches Plus an Ballbesitz und Torabschlüssen.

Wenig Action vor dem Tor

Bei den Wilern blieben Torchancen bis hin zur Pause ein seltenes Ereignis. Die beste Möglichkeit vergab Nils Reichmuth, doch sein Schlenzer nach einer halben Stunde wurde von Simon Enzler souverän gehalten. Weil aber auch die Aarauer zu wenig Zielwasser getrunken haben, verzeichneten beide Mannschaften nur einen Schuss auf das Tor in Halbzeit eins.

Obwohl das Gebotene der Wiler passiv und ängstlich wirkte, schien die Idee dieser defensiven Ausrichtung nicht ganz verkehrt zu sein. Je länger das Spiel dauerte, umso mehr wurde der Eindruck erweckt, dass den Aarauern die Ideen und die Geduld auszugehen schienen. Immer häufiger konnten die Wiler vielversprechende Konter lancieren, konnten diese aber nie zu Ende spielen.

Viel Kampf und Leidenschaft

Die Pause schien den Wilern deutlich besser getan zu haben als dem heimischen FC Aarau. Nach dem Seitenwechsel agierten die Ostschweizer fortan deutlich frecher und auch offensiver. Immer wieder tauchte die Gäste vielversprechend vor dem Aarauer Tor auf. Was aber weiterhin fehlte waren die ganz grossen Tormöglichkeiten.

Es entwickelte sich nun aber eine Partie, die jederzeit auf beide Seiten hätte kippen können. Nach etwas mehr als einer Stunde war Aarau der Führung nahe, doch Nicholas Ammeter im Tor von Wil rettete mit einer sehenswerten Parade. Das war es dann aber auch mit der Aarauer Herrlichkeit. Die Hausherren fanden gegen die gut stehenden Wiler schlichtweg kein Mittel.

Wil kämpfte, Wil ackerte und Wil warf alles in die Waagschale – am Ende mit Erfolg. Die Äbtestädter holten mit diesem 0:0 einen unglaublich wichtigen Punkt im Aufstiegskampf. Weil zuvor Lausanne Sport in Yverdon tauchte, rückt die Mannschaft von Brunello Iacopetta wieder auf Platz zwei vor. Viel wichtiger ist aber, dass die Ostschweizer sich ihren Verfolger Aarau vom Leib halten.

Telegramm:

FC Aarau – FC Wil 1900 0:0 (0:0)

Stadion Brügglifeld, Aarau: 6006 Zuschauer – SR: Schnyder.

Tore: Fehlanzeige.

Aarau: Enzler; Qollaku, Thaler, Kronig, Conus; Gjorgjev, Jäckle, Fazliu (86. Krasniqi), Avdyli (81. Da Silva); Hunziker (74. Tasar), Vladi.

Wil: Ammeter; Dickenmann, Wallner, Altmann; Cueni (80. Zumberi); Saho (62. Brahimi), Reichmuth (89. Staubli), Ndau, Heule; Muci (62. Bahloul), Lukembila (89. Malinowski).

Bemerkungen: Aarau ohne Cvetkovic (gesperrt), Eberhard (verletzt), Gashi, Candé, Almeida und Kessler (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Montolio, Silvio, Muntwiler (alle gesperrt), Strübi, Baumann, Maier und Abazi (alle verletzt).

Verwarnungen: 22. Saho, 47. Muci, 55. Avdyli, 86. Fazliu.