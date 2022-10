4:0 Heimsieg gegen Yverdon – Wil übernimmt wieder die Tabellenführung Mit einem souveränen und hochverdienten Heimsieg klettern die Wiler zurück an die Spitze in der Challenge League. Die Ostschweizer konnten damit energisch auf die 0:4 Auswärtsniederlage in Lausanne reagieren.

Génis Montolio (li.) brachte Wil in Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Über den möglichen Sieger dieser Partie wollten die Wiler von Beginn weg keine Zweifel aufkommen lassen. Sofort versuchten die Hausherren das Zepter an sich zu reissen. Yverdon agierte über weite Strecken passiv, teilweise sogar zu passiv. Für den FC Wil war das ein gerne angenommenes Geschenk, dass in einer ersten guten Chance in der sechsten Spielminute mündete.

Kastrijot Ndau versuchte es aus der Distanz, sah aber wie sein Abschluss nach vorne abgewehrt wurde. Da war aber kein Wiler zur Stelle, um abzustauben. Nur wenigen Minuten später war es Josias Lukembila der mit Tempo über die Seite kam, doch Silvio konnte seine Hereingabe nicht verwerten. Von den Gästen war bis hierhin nichts zu sehen.

Zwei Tore vor der Pause

Fast aus dem Nichts kamen dann die Westschweizer zu einer Grosschance, doch mit vereinten Kräften konnte die Wiler Hintermannschaft gerade noch so vor der Linie klären. Vier Minuten später zappelte der Ball dann aber doch im Netz, dies jedoch auf der Gegenseite. Genis Montolio konnte eine Ecke von Ndau mit einem Volley einschieben.

Eine Antwort der Gäste blieb in der Folge gänzlich aus. Der FC Wil hatte keine Mühe, um das Resultat so zu verwalten. Für ein zweites Tor reichte es aber dennoch. Auf Zuspiel von Nico Maier erhöhte Nils Reichmuth einer halben Stunde auf 2:0. Der Widerstand von Yverdon schien damit bereits früh komplett gebrochen worden zu sein.

Auch in der Höhe verdient

Das Spielgeschehen veränderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Die Gäste aus der Westschweiz waren weiterhin mit vielem überfordert. Ein Blick auf die Statistik lässt Yverdon aber besser aussehen als die Realität. So verzeichneten die Waadtländer nahezu gleichviel Ballbesitz, hatten diesen aber nur in Zonen, in denen Sie den Wiler nicht weh tun konnten.

Wenn dann die Äbtestädter wieder am Ball waren, wurde es immer wieder gefährlich. Das 3:0 durch den eingewechselten Nicolas Muci war die logische Konsequenz. Doch wie freistehend er zum Kopfball kam war sinnbildlich dafür, wie überlegen die Wiler heute ihrem Gegner waren. Für den Schlusspunkt sorgte ebenfalls ein eingewechselter Spieler. Tim Staubli verwerte ein Zuspiel von Michael Heule zum finalen 4:0.

Weil Lausanne Sport im Parallelspiel verlor, steht der FC Wil wieder auf Platz eins. So langsam taucht berechtigt die Frage auf, ob die Wiler vielleicht doch ein Spitzenteam sind. Ewig können sich die Äbtestädter nicht hinter ihrem Understatement verstecken.

Telegramm

FC Wil 1900 – Yverdon Sport FC 4:0 (2:0)

Lidl Arena, Wil: 834 Zuschauer – Sr: Odiet.

Tore: 22. Montolio 1:0, 32. Reichmuth 2:0, 71. Muci 3:0, 84. Staubli 4:0.

Wil: Keller; Dickenmann, Wallner, Montolio, Heule; Reichmuth (78. Staubli), Muntwiler (87. Cueni), Ndau (78. Zumberi); Maier (78. Saho), Silvio (68. Muci), Lukembila.

Yverdon: Martin; Sauthier, Hajrovic, Gétaz, Le Pogam; Silva (83. Sörensen), Kabacalman, Lusuena (46. Hautier); Berdayes (77. Beleck), Beyer (65. Beyer), Vishi (65. Kury).

Bemerkungen: Wil ohne Strübi, Brahimi, Haarbo, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). Yverdon ohne Thioune (nicht im Aufgebot), Fargues, Malula, Ninte, Ma. Rodrigues, Mi. Rodrigues, Rodriguez, Samardzic, Spycher, Truchot und Zock (alle verletzt).

Verwarnungen: 67. Silvio.