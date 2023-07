2:0 Auswärtssieg – Wil startet erfolgreich Dank einem Doppelpack von Sofian Bahloul holen sich die Wiler drei Punkte zum Start. Trotz einem kurzen Durchhänger war der Sieg verdient.

Josias Lukembila (Mitte) legte das 1:0 auf und geht vielleicht schon bald in der Ligue 1 auf Torejagd. Bild: Gianluca Lombardi

Zum Start in die neue Saison mussten die Wiler eine Art Angstreise antreten. Die Auswärtspartien bei der AC Bellinzona erwiesen sich in der Vorsaison als hartnäckig und unangenehm. Im Tessin setzte es für die Ostschweizer zwei Niederlagen ab, die massgebend dazu beitrugen, dass die Äbtestädter auch dieses Jahr in der Challenge League spielen.

Normalerweise erwecken Erfolge grosse Begehrlichkeiten. Umso erstaunlicher ist es, wie ruhig es an der Transferfront des FC Wil bislang war. Mit Silvio und Michael Heule mussten die Wiler nur zwei Teamstützen abgeben und konnten ihre Mannschaft grösstenteils zusammenhalten. Einzig ein Abgang von Josias Lukembila dürfte sich anbahnen. Ein Angebot vom Ligue 1 Verein Clermont Foot liegt dem FC Wil bereits vor, eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt.

Frühe Führung

Mit den Verpflichtungen von Jordan Gele und Aaron Appiah haben die Wiler für einen allfälligen Abgang bereits vorgesorgt. Beide Neuzugänge kamen in Bellinzona bereits zum Einsatz und haben mehr als nur gute Ansätze gezeigt. Bis zu ihren Einwechslungen passierte aber auf dem Spielfeld bereits viel Interessantes und Spannendes.

Ein erstes Mal wurde bereits in der sechsten Spielminute gejubelt. Sofian Bahloul stand im Strafraum völlig blank und traf per Kopf zum 1:0. Die Vorlage kam Clermont Foot’s Wunschspieler, Josias Lukembila, welcher so seinen Marktwert wohl nochmals nach oben korrigierte. Für die Wiler war es ein Auftakt nach Mass, für Bellinzona eine kalte Dusche im schwülen Tessin.

In der Folge hatten die Äbtestädter das Geschehen im Griff und nur selten wurde es vor dem eigenen Tor wirklich gefährlich. Bis Nicholas Ammeter im Tor der Wiler ein erstes Mal ernsthaft eingreifen musste, vergingen mehr als 35 Minuten. Von einem möglichen Ausgleich waren die Hausherren im ersten Durchgang aber weit entfernt.

Überraschte Gäste

Die Gastgeber reagierten in der Halbzeit und stellten auf eine Doppelspitze um. Damit bekundeten die Wiler direkt nach dem Seitenwechsel grosse Mühe. Dass in der Phase zwischen dem Wiederanpfiff und der 60. Minute der Ausgleich nicht fiel, war im Nachgang betrachtet sehr glücklich. Doch die Äbtestädter hielten dagegen und bissen sich zurück ins Spiel.

Mit einem Energieanfall sorgte Sofian Bahloul für das 2:0. Dies nur Sekunden nachdem ihm Trainer Brunello Iacopetta eine Auswechslung anbot, weil der Wiler Angreifer sichtlich platt war. Direkt nach dem Torjubel durfte der Ostschweizer Akteur dann seinen wohlverdienten Feierabend antreten und wurde durch Génis Montolio ersetzt, der heute überraschend nicht in der Startaufstellung stand.

Verdienter Erfolg

Mit dieser Zwei-Tore-Führung im Rücken spielte der FC Wil den Sieg souverän nach Hause. Bellinzona schaffte es nicht mehr gefährlich vor das Tor zu kommen und ging völlig zurecht als Verlierer vom Platz. Die Äbtestädter hingegen zeigten, dass Sie eben doch in der Lage sind ein schwieriges Auswärtsspiel zu gewinnen und auch in dieser Saison womöglich mit Ihnen zu rechnen ist.

«Wir sind zufrieden mit dem Resultat, in der Spielweise gibt es aber noch zwei, drei Sachen, die wir besser machen müssen.», so der zufriedene Wiler Cheftrainer direkt nach der Partie. Dass es dabei wohl um die Phase direkt nach dem Wiederanpfiff ging, lag auf der Hand.

In der Summe war es für die Ostschweizer ein absolut gelungener Auftritt mit einem verdienten und souveränen Auftaktsieg. Diesen gilt es nun am kommenden Wochenende zu vergolden, wenn der FC Vaduz im Bergholz zu Gast ist. Die Liechtensteiner sind denkbar schlecht in die Saison gestartet. Nach dem Aus im in der Conference League folgte eine 0:2 Heimniederlage gegen den FC Sion.

Telegramm:

AC Bellinzona – FC Wil 1900 0:2 (0:1)

Stadio Comunale, Bellinzona: 1113 Zuschauer – SR: Tschudi.

Tore: 6. Bahloul 0:1, 67. Bahloul 0:2.

Bellinzona: A. Muci; Zimmermann, Miranda, Sauter, Dixon; Pugliese (74. Mihajlovic), Schetino; Chacon (45. Alounga), Tosetti (87. Gentinaro), Ocampo; Samba (76. Manis).

Wil: Ammeter; Dickenmann, Martic, Altmann, Fernandes (58. Brahimi); Staubli, Muntwiler, Cueni; Bahloul (70. Montolio), Lukembila (70. Gele), Muci (77. Appiah).

Bemerkungen: Bellinzona ohne Dujaka, Di Benedetto, Pollero, Wildhaber, Dieye, De Jesus Sousa und Cuoco (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Laidani, Haile-Selassie, Ndau (alle verletzt), Bahitiyari, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot).