Kulturelle Aneignung Konzerte von weissen Musikern mit Dreadlocks werden gecancelt, Bücher verbannt – alles nur, weil sich ein paar Aktivisten unwohl fühlen

Veranstalter von alternativen Clubs verhindern in Bern und Zürich Musiker, nur weil sie wie jamaikanische Reggae-Stars Rastalocken tragen. Was ist überhaupt noch erlaubt? Und was sollten wir uns nicht bieten lassen? Ein Knigge.