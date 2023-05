1. Liga Gossau verliert zum Saisonende – Kosova erzielt spätes Gegentor Der FC Gossau unterliegt in seinem letzten Saisonspiel Kosova Zürich mit 1:2, verliert damit in der Tabelle einen Rang und beendet eine Meisterschaft voller Höhen und Tiefen auf der Position elf.

Der Gossauer Nico Abegglen trifft zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Bild: Benjamin Manser

Der Gegner aus Zürich, bei dem es in dieser Partie ebenso nurmehr um die Ehre ging, wirkte engagierter und spritziger. Von Beginn weg waren die Zürcher gefährlicher und es brauchte mehrere starke Paraden des in die USA wechselnden Torwarts Damian Böhler und einiges an Spielglück, dass das Team von Trainer Oscar Escobar nicht schon früh in Rückstand geriet.

Zwar hatten auch die Fürstenländer Möglichkeiten, etwa durch Silvano Schäppi (20.) oder nach einem schnellen Konter durch Rikard Oroshi und Nico Abegglen (24.), aber der Führungstreffer der Gäste durch einen Flachschuss von Jeton Dushi von der Strafraumgrenze (30.) entsprach den gezeigten Leistungen. Irgendwie schien weiter alles auf einen Sieg der Gäste hinzudeuten, nachdem Lirim Shalas Kopfball von Torwart Fernandez Dominguez reflexschnell abgewehrt worden (56.) und ein Abschluss von Nicolas Eberle am entfernteren Torpfosten vorbeigestrichen war (67.).

Aber dann kam Gossau gegen das ausgeglichener besetzte und stilsicherere Kosova in der 77. Minute doch zum Ausgleich: Der nach vier Spielsperren zurückgekehrte Captain Nico Abegglen traf mit einem präzisen Freistossball aus 17 Metern. Aber es waren die Zürcher, die auf dieses Gegentor vehement reagierten: Nachdem Gossaus eingewechselter Keeper Daniel Alves Sousa zweimal glänzend abgewehrt (83./85.) und Dushi die Latte getroffen hatte (87.), fiel in der Schlussphase trotzdem noch der Siegtreffer für die fleissigeren Gäste durch Altin Bixhaku, dem möglicherweise der Makel einer leichten Abseitsstellung anhaftet. Unverdient indessen war der Gästesieg nicht.

Gossau – Kosova 1:2 (0:1)

Buechenwald. – 240 Zuschauer. – SR: Zrinko Prskalo.

Tore: 30. Dushi 0:1, 77. Abegglen 1:1, 90. Bixhaki 1:2.

Gossau: Böhler (51. Alves Sousa); Schällibaum, Franin, Ademi, Schäppi; Kaiser (74. Marinovic); Shala (74. Hukanovic), Oroshi (46. Tejada), Casadio (61. Gürgen); Abegglen, Eberle.

Kosova: Dominguez (71. Brinker); Ajeti, Markaj, Avdyli, Gegaj; Limani (81. Bixhaku), Islamaj, Frommelt (71. Giansiracusa) Calbucci (58. Lukaj); Renia (81. Foniqi), Dushi.

Bemerkungen: Gossau ohne Eugster, Muharemi, Karrica (alle gesperrt), Nguyen, Stacher und Salija (alle verletzt). 87. Lattenschuss Dushi. Keine Verwarnungen.