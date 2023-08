1. Liga Der FC Gossau spielt am Dienstag zu Hause gegen Höngg Mit ein paar Tagen Verspätung trägt der FC Gossau am Dienstag ab 20 Uhr auf der Sportanlage Buechenwald sein Meisterschaftsspiel der dritten Runde gegen den SV Höngg aus. Dies deshalb, weil der Gegner aus Zürich am Samstag noch im Schweizer Cup im Einsatz war und dem höherklassigen Rapperswil-Jona bei der 1:3-Niederlage lange auf Augenhöhe begegnete.

Der Gossauer Trainer Oscar Escobar Bild: St.Galler Tagblatt

Auch für den FC Gossau waren die Zürcher, die sich seit Jahren auf einen eingespielten, jeweils nur punktuell ergänzten Stamm von Spielern stützen können, nicht selten ein Stolperstein. So war es auch vor fast elf Monaten beim letzten Aufeinandertreffen im Fürstenland, als das Team von Trainer Stefan Goll die damals im Spitzenfeld klassierte Mannschaft von Oscar Escobar dank einer homogenen Defensive und variablem Konterfussball mit 4:2 besiegen konnte.

Eren Öner etwa gilt als einer der besten Erstligastürmer, und Mehmet Yigit, ausgebildet bis zur U21 beim FC Zürich, ist ein für die Liga überdurchschnittlicher Spielgestalter.

Hier geht es zum Livestream des Spiels FC Gossau FC Gossau 0 SV Höngg SV Höngg 0 20:00

Im Gegensatz zum Kontrahenten aus Zürich hatten die Akteure des FC Gossau ein spielfreies Wochenende, was gegen Höngg vielleicht angesichts der herrschenden hohen Temperaturen sicherlich nicht von Nachteil sein könnte. Auch ist nunmehr die lange Absenzenliste, die auch durch Ferien bedingt war, wieder kürzer, und gewisse konditionelle Defizite, die gegen Ende der beiden bisher ausgetragenen Partien spürbar waren, sollten allmählich aufgeholt sein.

Generell scheinen Wochentagsspiele bei Flutlicht auf eigenem Terrain den Fürstenländern zu liegen: In der vergangenen Saison gewann das Escobar-Team sämtliche drei Partien, an einem Freitag gegen Kreuzlingen, an einem Dienstag gegen das U21-Team der Grasshoppers, an einem Donnerstag gegen Uzwil und nun