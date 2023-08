1. Liga Der FC Gossau reist nach Freienbach – verfolgen Sie den Livestream am Samstag ab 17 Uhr Bei seiner ersten Auswärtspartie dieser 1.-Liga-Saison spielt der FC Gossau am Samstag ab 17 Uhr auf der Sportanlage Chrummen in Freienbach. Verfolgen Sie die Partie im Livestream.

Nico Abegglen (rechts) ist der Torgarant des FC Gossau. Bild: Benjamin Manser

Auf jener Anlage, auf der die Schweizer Nationalmannschaft immer wieder trainiert. Aufgrund der Resultate der vergangenen Jahre (zwei Siege, ein Remis) ist das Team aus dem Kanton Schwyz leicht zu favorisieren.

Die von Stefan Flühmann trainierte Mannschaft verzeichnete zahlreiche Wechsel. Leistungsträger wie Torwart Lorenzo Lo Russo, Abwehrchef Adriano Sodano, Captain Mirco Döttling oder der brasilianische Stürmer Giovanni La Rocca zogen weiter. Entsprechend kamen viele neue Spieler. Insgesamt glaubt man in Freienbach, die Abgänge ungefähr kompensiert zu haben. Der Saisonauftakt ist den Ausserschwyzern allerdings misslungen: Bei Kreuzlingen unterlag man mit 0:3.

Livestreams aus 1. Liga Verfolgen Sie die Spiele Ihres Lieblingsklubs aus der Promotion League sowie aus der 1. Liga Classic im Livestream. Zusätzlich erhalten Sie mit Ihrem Abo einen kompletten Rückblick sowie Videos der Höhepunkte aus den einzelnen Partien.

Wie Freienbach bekundete auch der FC Gossau im Startspiel gegen die GC-U21 Auftaktschwierigkeiten. Diese lagen wesentlich auch im personellen Bereich: Nicht weniger als acht Spieler, die in der vergangenen Saison häufig in der Anfangsformation gestanden hatten, fehlten wegen Verletzungen, Trainingsrückstand oder Ferien. Vor allem der Defensivverbund war völlig neu zusammengesetzt, und aus diesem schied der 18-jährige Innenverteidiger Harbin Ademi bereits nach einer halben Stunde verletzt aus. Im linken Mittelfeld gab etwa Nico Hunkeler, ein 18-jähriges Eigengewächs, über die gesamte Spieldistanz einen überraschenden und unaufgeregten Einstand im Fanionteam, gekrönt mit dem Assist zum 3:3-Ausgleich in der Nachspielzeit. Gossaus starke Offensivfraktion um Nico Abegglen und Nicolas Eberle schaffte es, die defensiven Mängel wenigstens noch in den ersten Punktgewinn der Saison zu verwandeln.