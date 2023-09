1. Liga classic FC Gossau geht als Aussenseiter in die Partie gegen Tuggen – die Partie am Samstag im Livestream Der Gegner des FC Gossau vom Samstag heisst Tuggen. Ab 16 Uhr ist das Team von Trainer Oscar Escobar auf dem Sportplatz Linthstrasse in der Linthebene im Einsatz. Sowohl Gossau als auch – ganz überraschend – Tuggen sind mässig in die neue Saison gestartet.

Nico Abegglen fehlte den Gossauern zuletzt wegen einer Sperre. Bild: Arthur Gamsa

Der FC Gossau und der FC Tuggen d belegen nach fünf Runden mit fünf Punkten die Ränge 13 beziehungsweise 12. Überraschend ist dies besonders bei den Schwyzern, die mit weit höheren Ambitionen unterwegs sind. Angesichts der hinteren Tabellenränge wäre beiden Teams ein Sieg höchst willkommen, wenn sie am Samstag ab 16 Uhr aufeinandertreffen. Damit könnte man ins Mittelfeld der Tabelle aufrücken; andernfalls droht ein Sturz auf einen Abstiegsplatz.

Generell scheint auch in dieser Spielzeit die Ausgeglichenheit der Teams in der Erstligagruppe 3 gross. Mannschaften, die man vorne erwartet hat, liegen, wie Tuggen oder Wettswil/Bonstetten, in den hinteren Tabellenregionen. Indessen sind mit Kreuzlingen, Kosova, Höngg und der U21-Mannschaft des FC Winterthur vier Teams an der Tabellenspitze platziert, die in den vergangenen Jahren bisweilen gegen den Abstieg kämpften und am Saisonende im Mittelfeld zu finden waren.

Tuggens Offensive wird weiter verstärkt

Der FC Tuggen verfügt sicherlich – und dies seit Jahren – über eines der besten Spielerkader. Der Angriff, der mit Michael Bärtsch, Jakub Jakupov oder Dardan Morina jahrelang der stärkste der Liga gewesen war, wurde nun auf die neue Saison hin weiter verstärkt, mit dem grossgewachsenen brasilianisch-portugiesischen Doppelbürger Luis Fernandes Rodrigues Benis, der für Bulle und Weesen in 102 Spielen 65 Treffer erzielt hatte, und auch mit dem unberechenbaren Kämpfer Kendry Tejada, der in der Rückrunde der letzten Saison beim FC Gossau gespielt hatte. Diese personell exzellent besetzte Offensive erzielte in fünf Partien gerade mal fünf Treffer. Fussball ist nicht immer logisch…

Aber irgendwann wird sich die individuelle Klasse der Angreifer wohl auszahlen. Für den FC Gossau bleibt zu hoffen, dass dies nicht schon heute Samstag der Fall sein wird. Aus Gossauer Sicht könnte dies beispielsweise eine Woche später der Fall sein, wenn Tuggen vor übervollen Rängen im Schweizer Cup auf den grossen FC Zürich trifft. Schwirren die Namen der Zürcher Spieler in den Köpfen der Tuggen-Spieler bereits beim Gossau-Spiel umher…

Nach dem 3:3-Remis gegen Eschen/Mauren wusste man beim FC Gossau nicht so recht, ob dies ein gewonnener oder aber – eher – zwei verlorene Punkte waren. Da spielte sich die Mannschaft von Oscar Escobar ganz locker eine 3:0-Halbzeitführung heraus, und dies gegen einen nominell ebenfalls stärker besetzten Kontrahenten und überdies ohne ihren gesperrten Goalgetter Nico Abegglen. Auch hier: Fussball ist nicht immer logisch… Ein Vorsprung von drei Treffern zur Halbzeit genügt in der Regel zum Sieg. Aber am Ende standen die Liechtensteiner dem Sieg gar etwas näher. (do)