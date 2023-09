1. Liga classic FC Gossau vor schwierigem Heimspiel gegen Eschen/Mauren – die Partie im Livestream Am Samstag ab 16 Uhr hat der FC Gossau die «Herkulesaufgabe» vor sich, im Heimspiel gegen den USV Eschen/Mauren sein Punktekonto zu erhöhen. Der Verein aus dem Liechtensteiner Unterland besitzt rein nominell eines der stärksten Spielerkader in der 1. Liga. Verfolgen Sie bequem unseren Livestream dieser Begegnung.

Gossaus Trainer Oscar Escobar gibt Anweisungen. Bild: Marius Eckert

Mit Vehemenz möchte der USV Eschen/Mauren diese Saison endlich sein grosses und lange angestrebtes Ziel, den Aufstieg in die Promotion League, verwirklichen. Die Favoritenrolle gehört aufgrund der letzten Leistungen eindeutig dem Gast.

Fast im Zweitage-Rhythmus wurden in diesem Sommer auf der Homepage des USV Eschen/Mauren die Namen von recht prominenten neuverpflichteten Spielern in Wort und Bild kommuniziert: Nicht weniger als 17 Neuzugänge sind es mittlerweile geworden. Da wären etwa der wirblig-trickreiche italienische Stürmer Villiam Pizzi (28), der torgefährliche Brasilianer Giovanni La Rocca (26), der schon bei Olympique Lyon unter Vertrag stand, der US-Amerikaner Giuseppe Gentile (30), der in seinen besten Zeiten bei Chicago Fire tätig war, oder auch mit Aron Sele (42 Länderspiele) und Andrin Netzer (6 LS) zwei aktuelle Liechtensteiner Nationalspieler.

Hier geht es zum Livestream des Spiels: FC Gossau FC Gossau 0 USV Eschen/Mauren USV Eschen/Maur 0 16:00

Der Saisonauftakt des seit März von Trainer Heris Stefanachi (ehemals Brühl und Rapperswil-Jona) geführten Teams verlief zufriedenstellend. Die beiden schwierigen Auswärtsspiele bei YF Juventus und am Dienstag dieser Woche in Taverne gewannen die Liechtensteiner. Hingegen bekundeten sie zu Hause überraschend Mühe: Gegen Mendrisio gab’s ein glückliches 1:1 in der Nachspielzeit, und vor Wochenfrist unterlag man dem eingespielten Team des stark in die Saison gestarteten FC Kreuzlingen mit 1:3.

Gossau-Trainer Oscar Escobar wird auch am Samstag auf zahlreiche Spieler verzichten müssen, die meisten laborieren an Verletzungen. Aus Fürstenländer Sicht bleibt zu hoffen, dass die Absenzenliste nicht gleich wieder zwölf Namen umfassen wird. Denn hinzu kommt just zu diesem ungünstigen Zeitpunkt noch eine schmerzliche Sperre für Captain Nico Abegglen. Nach einer unübersichtlichen Situation im Anspielkreis erhielt der Tospkorer mit Super-League-Vergangenheit in der Nachspielzeit des Uzwil-Spiels vom Schiedsrichter die rote Karte gezeigt. Die Strafkommission der 1. Liga ahndete einen offenbar gravierenden Regelverstoss gleich mit vier Straftagen. Wer soll da nun bei den Fürstenländern das Toreschiessen übernehmen? Abegglen hat bisher drei der sechs Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet. Für das Escobar-Team kündigt sich also eine äusserst schwierige Mission an.