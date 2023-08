1. Liga Classic Der FC Gossau macht das Spiel, fängt aber eine Heimniederlage ein Das freie Wochenende hat den Gossauer Fussballern offenbar nicht gut getan. In der Gruppe drei der 1. Liga unterliegen sie zu Hause Höngg trotz mehr Spielanteilen 1:2.

Der Gossauer Trainer Oscar Escobar gibt Anweisungen. Bild: Marius Eckert

Die Partie fand unter der Woche statt, weil Höngg am Samstag im Cup gegen Rapperswil-Jona im Einsatz stand. Normalerweise sind die Gossauer gut, wenn eine Begegnung unter Flutlicht stattfindet. Aber gegen Höngg handelten sie sich in der dritten Runde die erste Saisonniederlage ein.

Höngg ging schon in der sechsten Minute durch Carel Nguy Yi Boum Bitjél 1:0 in Führung. Florian van der Werff glich in der 39. Minute aus. Gossau wurde immer stärker, aber der Pausenpfiff bremste den Schwung der St.Galler.

Der Siegtreffer fiel in der 65. Minute. Hönggs Topskorer Eren Öner, der später ausgewechselt wurde, traf.

Die nächste Meisterschaftspartie bestreitet Gossau am Samstag auswärts gegen Uzwil.