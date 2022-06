Regionalfussball KF Dardania holt sich auch den Regionalmeistertitel gegen Rapperswil-Jona II: «Wir hätten noch viel höher gewinnen müssen» KF Dardania hat am Wochenende den FC Rapperswil-Jona II im Kampf um die 2.-Liga-Meisterschaft mit 2:1 bezwungen. Es ist die Krönung einer äusserst erfolgreichen Rückrunde für den Stadtklub. Trainer und Staff haben dabei ein klares Erfolgsrezept, wie sie Topleistungen aus ihren Spielern herauskitzeln können.

Grund zum Feiern: KF Dardania ist Meister und steigt kommende Saison in die 2. Liga interregional auf. Bild: Benjamin Manser

KF Dardania – das steht dieser Tage für Erfolg. Die Fussballer des St.Galler Stadtklubs kommen derzeit mit Jubeln kaum mehr nach. Nachdem sie am Wochenende vom 11. Juni den Aufstieg in die 2. Liga interregional geschafft hatten, gab es am vergangenen Wochenende gleich den nächsten Grund zum Feiern, nämlich den 2.-Liga-Meistertitel. Am Samstag haben sie auswärts den FC Rapperswil-Jona II mit 2:1 besiegt. Das entscheidende Tor in der 72. Spielminute erzielte – wie so oft in der äusserst erfolgreichen Rückrunde – Topskorer Arianit Preniqi. Es war sein elftes Saisontor.

Dardania dominierte das Spiel

Wie schon beim Match vom 11. Juni gegen St.Margrethen, wo die Entscheidung in den letzten fünf Minuten fiel, erzielte Dardania das Siegtor in der Schlussphase des Spiels. «Wir glauben immer daran, so entstehen halt auch am Schluss die Tore», sagt Sportchef Arsim Dautaj.

Dardania-Sportchef Arsim Dautaj Bild: PD

Das Resultat fiel mit 2:1 eher knapp aus. Zu knapp, wie Dautaj findet:

«Wir hätten viel höher gewinnen müssen. Wir haben praktisch das ganze Spiel dominiert.»

Rapperswil-Jona II war mit 74 Treffern das offensiv erfolgreichste Team der regionalen 2. Liga. Dardania, ihrerseits die stärkste Defensive der 2. Liga, habe mit defensiv und offensiv konsequenter Leistung den Sieg geholt. «Mit dem Meistertitel haben wir bestätigt, dass wir verdient in die zweite Liga interregional aufgestiegen sind», sagt Dautaj.

Das Rezept zum Erfolg: Druck herausnehmen

Weiss, wie er sein Team motivieren und anfeuern muss: Dardania-Trainer Marco Pola. Bild: Michel Canonica

Im Vorfeld wusste Sportchef Dautaj geschickt, Druck und Erwartungshaltung aus der Partie zu nehmen. «Das Team ist für uns klarer Favorit», sagte er über den Gegner Rapperswil-Jona II. Bereits während der abgelaufenen Saison war dies oft die Taktik von Dardania. Nur nicht zu grosse Töne spucken. Auch vor dem letzten Match der Saison, bei dem es um den Aufstieg ging, war die Vorbereitung «genau gleich wie bisher», so Trainer Marco Pola. Im Vordergrund stehe die Freude auf dem Platz. Man versuche sein Bestes.

Und wie schon in der abgelaufenen Saison, verkündet Sportchef Dautaj auch in der kommenden als Saisonziel den Klassenerhalt. «Wir werden auf jeden Fall alles daransetzen, auch in der höheren Liga gute Resultate zu erzielen, einfach wird es auf jeden Fall nicht.»

Wie gesagt, Druck herausnehmen lautet die Devise. Dann scheint Dardania zu allem fähig.