Orlik wohl die letzte Nordostschweizer Hoffnung auf den Festsieg - Domenic Schneider lauert

Vor den letzten zwei Gängen am Eidgenössischen Schwingfest in Zug führt der Innerschweizer Joel Wicki die Rangliste an. Armon Orlik hat beste Chancen auf den Schlussgang und Domenic Schneider lauert auf einen Ausrutscher der Favoriten.