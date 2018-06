Sechs Gänge, sechs Siege: Der Bündner Armon Orlik gewinnt das NOS in Herisau

Der Bündner Armon Orlik ist der grosse Sieger des Nordostschweizer Schwingfestes in Herisau. Er bezwang im Schlussgang den Appenzeller Michael Bless. Christof Krapf

Armon Orlik lässt sich nach seinem Sieg im Schlussgang feiern. (Bild: Benjamin Manser)



Gegen den Bündner Armon Orlik war - wie vor Wochenfrist am Bündner-Glarner - auch am Nordostschweizer Schwingfest in Herisau kein Kraut gewachsen. Der 23-jährige Maienfelder sicherte sich in sechs Gängen sechs Siege und entschied das NOS zum zweiten Mal nach 2016 für sich. Im Schlussgang hatte es Orlik mit dem einheimischen Appenzeller Michael Bless zu tun bekommen. Nach wenigen Minuten lag dieser im Sägemehl.

Dass zwei Nordostschweizer im Schlussgang standen, lag an einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Die Bösen des NOSV nahmen nacheinander Schwingerkönig Kilian Wenger, Matthias Aeschbacher (beide Bern) und Joel Wicki (Innerschweiz) aus dem Rennen um den Schlussgang. Am Ende gewannen die Nordostschweizer 21 Kränze.

Lesen Sie die Ereignisse des Tages nachstehend im Liveticker nach: