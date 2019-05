Live Ob-/Nidwaldner Kantonalschwingfest: Zweiter Sieg für Armon Orlik Am Sonntag findet in Oberdorf das 115. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest statt. Die Spitzenpaarung des zweiten Gangs entscheidet Armon Orlik für sich. Claudio Zanini

Armon Orlik macht bislang einen fokussierten Eindruck in Oberdorf. (Bild: Sven Thomann/Freshfocus)



Im zweiten Gang kommt Topfavorit Armon Orlik zum zweiten Sieg. Diesmal bettet er Lokalmatador Lutz Scheuber ins Sägemehl. Es braucht aber wieder die Bodenarbeit von Orlik. Deshalb kann er erneut keine Maximalnote verbuchen. Von den angetretenen Eidgenossen steht aktuell auch Philipp Gloggner mit weisser Weste da. Er bezwingt Andreas Odermatt und kommt zum zweiten Sieg.

Marcel Mathis erreicht langsam Betriebsteperatur. Nach seiner Startniederlage gewinnt er gegen Armin Reichmuth. Nicht nach Wunsch verläuft das Fest bislang für Benji von Ah. Gegen den 17-jährigen Zuger Noe van Messel kommt er nicht über einen Gestellten hinaus.

Andi Imhof (gegen Roland Reichmuth) und Reto Nötzli (gegen Jonas Gisler) fahren ihre ersten Siege ein. Zwei Siege haben unter anderem Stefan Ettlin und Stefan Arnold auf dem Konto.

Morgenstimmung in Nidwalden: Seit 7.30 Uhr wird in Oberdorf geschwungen. (Bild: Claudio Zanini (26. Mai 2019))

1. Gang

Armon Orlik feiert am Sonntag seinen 24. Geburtstag. Gut möglich, dass er sich zu diesem Anlass mit einem Festsieg beschenkt. Zumindest der Grundstein ist gelegt, denn der Bündner siegt im ersten Gang am Ob-/Nidwaldner Kantonalen gegen Marcel Mathis, den Schwinger aus dem benachbarten Büren. Ebenfalls mit einer Niederlage beginnt der Tag von Benji von Ah. Der Obwaldner verliert gegen den Luzerner Philipp Gloggner. Mit Marcel Mathis und Benji von Ah sind die nominell besten Schwinger der Gastgeber damit bereits in Rücklage.

Siege gibt es für Lutz Scheuber (gegen Matthias Herger), Stefan Ettlin (gegen Christian Bieri) und Stefan Arnold (gegen Martin Zimmermann). Der letztjährige Sieger Andi Imhof stellt zum Auftakt mit Reto Nötzli. Insgesamt sind 6 Eidgenossen in Oberdorf dabei, der Schlussgang findet zirka um 17 Uhr statt.