Niederlagen in der Champions League schaden YB-Marktwert nicht YB steht am Mittwoch (18.55/SRF zwei) gegen Valencia wieder im Schaufenster. Für den Marktwert der Spieler sei die Leistung entscheidender als das Resultat, sagen Scouts. Markus Brütsch

Kevin Mbabu hat seinen Marktwert auf rund 10 Millionen Franken hochgeschraubt. (Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 23. Oktober 2018))



Was geschieht mit den Marktwerten der Spieler eines Klubs, der zum ersten Mal in der Königsklasse aufläuft? YB-Sportchef Christoph Spycher sagt: «Die Teilnahme an der Champions League kann sicher einen positiven Einfluss haben. Ausländische Topklubs nützen die Gelegenheit, um zu beobachten, ob ein Spieler auf höchstem Niveau Spitzenleistungen erbringen kann.» Man dürfe aber nicht denken, ein CL-Spieler habe automatisch den doppelten Marktwert. Wenn dieser schlecht spiele, könne es sich sogar negativ auswirken, sagt Spycher.

Dank der Champions League konnte in der Schweiz bisher nur der FC Basel Spieler in zweistelliger Millionenhöhe verkaufen. Ihnen gemeinsam war das jugendliche Alter; ein Schlüsselparameter in diesem Geschäft, wie der damalige Sportchef Georg Heitz betont. Shaqiri ging mit 20 Jahren zu Bayern, Granit Xhaka mit 19 zu Gladbach, Salah mit 21 zu Chelsea und Embolo mit 19 zu Schalke.

Wintertransfers sind speziell

Sind solche Transfers einzig dank der Champions League zu machen? Nein, sagt Heitz und nennt das Beispiel von Matheus Cunha, der kürzlich für sehr viel Geld, nämlich 18,1 Mio. Franken, vom FC Sion zu Leipzig gewechselt sei. Ohne dass die Walliser international gespielt hatten. Aber solche Fälle sind die Ausnahme.

Noch gut in Erinnerung ist, was vor einem Jahr beim FCB nach den sensationellen Resultaten in der CL-Gruppenphase geschah. Der Marktwert des Kaders erhöhte sich von 47,25 Millionen (Euro) auf 61,30 und nach dem lukrativen Akanji-Transfer (24,6 Mio.) konnten auch Elyounoussi für 20,6 Mio. an Southampton, Vaclik für 8 Mio. an Sevilla und Lang für 2,8 Mio. an Gladbach verkauft werden. «Gute Resultate wecken die Aufmerksamkeit», sagt Heitz.

Hatte der FCB vor einem Jahr mit starken Ergebnissen verblüfft, haben die Young Boys nun schon zweimal 0:3 verloren und einmal unentschieden gespielt. Sind die Marktwerte deswegen bereits in den Keller gefallen? «Nein, das glaube ich nicht», sagt Spycher. «Die Resultate sind das eine, aber es sind vor allem die Leistungen, die sehr genau beobachtet werden. Unsere waren mit Ausnahme von Turin gut bis sehr gut. Der Marktwert dürfte sogar eher gestiegen sein.» Spycher will nicht darüber spekulieren, ob es bereits im Winter zu Spielerverkäufen kommt. «Wir sehen uns als Ausbildungsklub und sind bereit für Transfers. Aber wir geben keine Spieler unter dem Marktwert ab. Wintertransfers sind ohnehin speziell, weil die Klubs korrigieren und reagieren statt agieren.» Wie bei Akanji und dem BVB, der sich beeilt hatte, um der Konkurrenz zuvorzukommen.

2019 wird YB gut verkaufen

Georg Heitz sagt: «Wenn man solche Schwergewichte in der Gruppe hat wie YB, drücken die Resultate nicht auf die Marktwerte. Die Scoutingabteilungen sind professionell und können gut einordnen, ob sich einzelne Spieler auf diesem Niveau behaupten können.»

Spielerberater Gaetano Giallanza, der YB-Goalie David von Ballmoos berät, sagt: «YB hat ja nicht 0:5 verloren. Man muss auch sehen, dass nach der Champions-League-Reform fast nur noch Topklubs dabei sind. Ich denke nicht, dass der Marktwert Schaden genommen hat.» Wenn YB europäisch überwintern würde, ginge er weiter nach oben. «Im nächsten Jahr wird YB gut verkaufen können», sagt Giallanza.

Laut Transfermarkt.de ist der Kadermarktwert von YB, der im Juli 2017 noch bei 38,80 Millionen Franken lag, seit Sommer um 18,90 auf 78,85 Mio. gestiegen. Im Ranking der 32 CL-Klubs liegt er damit an 29. Stelle. Von den YB-Spielern ist Kevin Mbabu mit 10,88 Millionen Franken Marktwert die Nummer 1. Im Sommer 2017 war er noch weniger als eine Million wert.