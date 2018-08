Auf nach Russland: Marco Aratore verlässt den FC St.Gallen nach vier Jahren Marco Aratore wechselt per sofort zum russischen Erstligisten Ural Jekaterinburg.

(Bild: Twitter/FCUral)

(Red) Nun ist es fix: Marco Aratore verlässt den FC St.Gallen in Richtung Russland und hat sich Ural Jekaterinburg angeschlossen. Bei Facebook schreibt der FCSG:

«Wir haben Ara keine Steine in den Weg gelegt und seinem Wunsch entsprochen. Nun bleibt uns nur noch, nach 146 Spielen, 22 Toren und 22 Assists, Danke zu sagen und Dir, lieber Ara, alles Gute zu wünschen! Mach es gut und vielleicht bis bald.»

Laut transfermarkt.ch beträgt der Marktwert von Marco Aratore 1,7 Millionen Franken. Ganz so viel Geld dürfte der Transfer des Mittelfeldspielers nach Russland dem FC St. Gallen aber nicht in die Kasse spülen. Experten gehen davon aus, dass Ural Jekaterinburg den Ostschweizern 800 000 bis 900 000 Franken überweisen wird. Aratores Vertrag in St. Gallen lief ursprünglich bis Sommer 2021.

Ihn werden die FCSG-Fans vermissen: Identifikationsfigur Marco Aratore nach einem seiner 22 Tore für Grün-Weiss. (Bild: Urs Bucher)

Zahlen und Fakten zu Marco Aratore

War beim FC St.Gallen seit 1. Juli 2014

Hätte noch einen Vertrag bis Sommer 2021 gehabt.

Bestritt 146 Spiele für den FCSG und erzielte 22 Tore.

Sein Marktwert beläuft sich gemäss Transfermarkt auf 1.7 Millionen Euro.

