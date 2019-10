Nias Hefti, Angelo Campos, Leonidas Stergiou - wer macht das Rennen?

Am Samstagabend kürt eine Fachjury den «Ostschweizer Fussballer des Jahres». An der siebten Fussballnacht warten zudem Bligg und Marc Sway mit ihrer Musik in der ausverkauften Olma-Halle auf die 1200 Gäste. Und vielleicht ein paar Legenden.