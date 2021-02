NHL Sieg für Timo Meier: Der Appenzeller trifft schon nach 82 Sekunden In der nordamerikanischen Eishockeyliga verbucht Timo Meier mit den San Jose Sharks einen Auswärtssieg gegen die Los Angeles Kings. Der 24-jährige Herisauer erzielt bereits in der zweiten Spielminute das 1:0.

Timo Meier (links) bezwingt Calvin Petersen, den Goalie der Los Angeles Kings. Bild: Ashley Landis/AP

Die San Jose Sharks setzten sich mit 4:3 nach einem Penaltyschiessen durch. Der rechte Flügel Meier war einer der Matchwinner der Sharks. Der 24-jährige Appenzeller hatte gut 18 Minuten Eiszeit und beendete die Partie mit einer Plus-zwei-Bilanz.

Meiers Mannschaft hatte das Glück, dass ihr 45 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit durch Evander Kane das 3:3 gelang. In der Verlängerung fielen keine Treffer. Im Penaltyschiessen reüssierte einzig Logan Couture. Dieser spielte 2012 auch schon in der Schweizer National League für Servette.

In der Tabelle der Western Division rangiert San Jose nach dem fünften Sieg im elften Saisonspiel auf dem siebten Platz, die Kings sind nach der fünften Niederlage in Folge Letzte. Meier hat mittlerweile sechs Skorerpunkte auf dem Konto. Zuschauer sind in der NHL keine zugelassen.