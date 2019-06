Neuzugang Margiotta stürmt schon heute Mittwoch im FCL-Testmatch gegen Winterthur Nach dem jungen Stürmertalent Salah Aziz Binous (18) vom FC Lugano hat der FC Luzern jetzt den ersten Neuzugang bewerkstelligt, der Super-League-Erfahrung hat: Lausanne-Mittelstürmer Francesco Margiotta (25) wechselt in die Swisspor-Arena. Daniel Wyrsch

Der Turiner Francesco Margiotta im neuen Dress des FC Luzern. (Bild: FCL/Luzern, 25. Juni 2019)

Luzern-Sportchef Remo Meyer hat seinen ersten namhaften Transfer für die neue Saison getätigt: Mittelstürmer Francesco Margiotta (25) wechselt vom Challenge-League-Verein FC Lausanne-Sport in die Innerschweiz. Bei den vom Chemie-Giganten Ineos alimentierten Waadtländern hatte der aus Turin stammende Italiener noch einen Zweijahresvertrag bis 2021. Da er bei Lausanne-Trainer Giorgio Contini nicht immer spielte und Margiotta den Verein verlassen wollte, dürfte die Ablösesumme wahrscheinlich im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Lausanne hatte Anfang 2018 an Margiottas Ausbildungsklub Juventus Turin 1 Million Euro für den Angreifer überwiesen. Beim FC Luzern hat Margiotta einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 bekommen.

30 Skorerpunkte für Lausanne in der obersten Liga

Vergangene Saison markierte der Stürmer in 19 Challenge-League-Partien 3 Tore und dazu 9 Assists. Seine beste Zeit hatte Margiotta unter Fabio Celestini bei Lausanne in den Super-League-Saisons 2016/17 und 2017/18. In 52 Spielen der obersten Liga schoss er 16 Tore und gab 14 Assists.

Bereits heute Mittwoch (18.30 Uhr) gibt Margiotta in Brunnen sein Début im FCL-Dress. Er stürmt im Testmatch gegen den Challenge-League-Klub FC Winterthur, wie der FCL mitteilt. (dw)