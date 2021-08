Neuer Job Ex-FCSG-Coach Uli Forte wird Trainer in der Challenge League Der 47-jährige Zürcher übernimmt den Aufsteiger Yverdon. Die Waadtländer sind mit drei Niederlagen in die Saison gestartet.

Uli Forte Georgios Kefalas/Keystone

(red) Uli Forte ist in Yverdon der Nachfolger von Jean-Michel Aeby. Aeby, der Yverdon in die Challenge League geführt hatte, wurde nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen entlassen. Zuletzt verloren die Waadtländer gegen Wil 0:3.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐄, 𝐔𝐋𝐈 !🔥

Uli Forte est le nouvel entraîneur d’Yverdon Sport ! Le technicien zurichois, passé par GC, St-Gall ou encore YB, donnera son premier entraînement jeudi !



➡️ Communiqué complet sur le lien suivant : https://t.co/EmGUzUPwbo#AllezYS pic.twitter.com/1p6AoaSL6x — Yverdon Sport (@yverdonsport) August 10, 2021

Der 47-jährige Forte trainierte schon Wil, St.Gallen, die Young Boys, den FC Zürich sowie zweimal die Grasshoppers. Mit den beiden Zürcher Vereinen gewann er den Cup, mit St.Gallen stieg er 2009 in die Super League auf.

Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass Forte in Schaffhausen der Nachfolger von Murat Yakin werden soll.