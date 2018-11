Ex-FCSG-Spieler Gianluca Gaudio nimmt in Gladbach einen neuen Anlauf im Profi-Fussball Der einstige St.Galler Hoffnungsträger Gianluca Gaudino ist vereinslos. Nun bestritt er ein Testspiel mit der U23-Auswahl des Bundesliga-Zweiten Mönchengladbach. Daniel Good

Gianluca Gaudino Ende Oktober im Dress des FC St.Gallen. (Marc Schumacher/freshfocus)

In der Ostschweiz waren die Fussballanhänger euphorisiert, als Gianluca Gaudino im Januar 2016 leihweise von Bayern München zum FC St.Gallen wechselte. Für den Jungstar wurde eigens eine Medienkonferenz ein berufen, die sehr gut besucht war.

Der offensive Mittelfeldspieler war damals nicht einmal 20-jährig, aber er hatte schon Einsätze in der Bundesliga und in der Champions League vorzuweisen.

Der gescheiterte Reifeprozess

Der junge Gaudino sollte in St.Gallen in aller Ruhe reifen, um später in der Mannschaft Bayern Münchens ein wichtige Rolle zu spielen. Das Vorhaben der Münchner und St.Galler ging aber schief. Gaudino brachte sein Talent in der Super League nicht zum Blühen.

So verkauften die Bayern den einstige Liebling des Startrainers Pep Guardiola im Sommer 2017 für 50'000 Euro an Chievo Verona, einen bescheidenen Club in der Serie A.

Nur zwei Einsätze in Italien

Aber auch in Italien kam Gaudino nicht weiter. Nach bloss zwei Saisonspielen erhielt er von Chievo keinen Vertrag mehr. Der Club ist derzeit Tabellenletzter in der Serie A. Nun tauchte Gaudino im Training des Bundesliga-Spitzenclubs Mönchengladbach auf. In der U21-Mannschaft kam er sogar zu einem Einsatz und erzielte das 1:0 gegen Monheim.