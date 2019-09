Nationaltrainer Petkovic besucht Shaqiri: Wenn ein Gespräch statt Normalität plötzlich eine Sensation ist

Kommentar

«Vladimir Petkovic kann Jürgen Klopp nicht einmal die Schuhe binden» - Offener Brief an Xherdan Shaqiri

Obwohl abwesend, war er während Tagen das grosse Thema rund um die Nationalmannschaft. Die ganze Geschichte hatte einen grossen Unterhaltungswert. In einem offenen Brief wendet sich Sportredaktor Klaus Zaugg an Xherdan Shaqiri.