Nachgefragt Brunello Iacopetta sagt: «Von Urs Fischer nehme ich die Gelassenheit mit» Am Freitagabend, 20.15 Uhr, empfängt der FC Wil Leader Aarau im Bergholz. Es ist der Start des letzten Saisonviertels. Der Wiler Trainer spricht über die Ziele, seine Aufstellung und eine Reise nach Berlin.

Löste Anfang November 2021 Alex Frei als Cheftrainer im FC Wil ab: der 37-jährige Brunello Iacopetta. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Am Freitag trifft der achtplatzierte FC Wil im heimischen Bergholz auf den FC Aarau. Dieser führt die Tabelle der Challenge League an, hat aber zuletzt dreimal in Folge verloren. Die Wiler dagegen sind im Strumpf, holten aus den vergangenen vier Spielen acht Punkte. Ihr Trainer, Brunello Iacopetta, steht vor dem letzten Saisonviertel Red und Antwort.

27 von 36 Runden sind gespielt. Was sind Ihre Ziele für die letzten neun Partien?

Brunello Iacopetta: Wir wollen uns noch einmal weiterentwickeln, auch persönlich. Wir haben zuletzt sehr, sehr gute Spiele gezeigt, aber diese nicht immer gewinnen können. Zum Beispiel bei den Unentschieden in Lausanne und Yverdon. Das hat auch mit einer gewissen Reife zu tun.

Wie werden Spieler reifer?

Wenn sie Erfahrungen sammeln. Und das machen wir gerade. Eine ist: Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Eine andere: Wir sind erfolgreicher, wenn wir auf dem Platz nicht egoistisch sind.

Erfolgreich ist Wil in dieser Saison oft, wenn es kontert, also nicht ständig den Ball hat. Kein Team spielt weniger Pässe. Wie beschreiben Sie den Wiler Fussball?

Uns geht es nicht darum, besonders viel oder wenig Ballbesitz zu haben. Entscheidend ist, dass wir Offensivaktionen haben, ob nun durch Umschaltsituationen oder Ballzirkulation.

Nun steht das Spiel gegen den taumelnden Tabellenführer an. Ist Wil nun plötzlich Favorit?

Die Ausgangslage ist simpel: Wir schauen in erster Linie auf uns und wollen dieses Spiel gewinnen. Wir sind in unserem Stadion 2022 noch ungeschlagen.

Wer fehlt gegen Aarau?

Sebastian Malinowski und Argtim Ismaili sind verletzt. Auch Nils Reichmuth steht nach seiner Blinddarmoperation noch nicht zur Verfügung. Fraglich ist Leorat Bega, der krank ist.

Weniger fraglich ist, dass Ihre Mannschaft im 4-3-3 starten wird, mit Josias Lukembila, Silvio und Sofian Bahloul vorne und Philipp Muntwiler auf der Sechs. Richtig?

Es gibt ein Gerüst. Dazu gehört sicher Muntwiler. Auch Malik Talabidi zähle ich mittlerweile dazu. Und klar, das Trio ganz vorne macht das momentan sehr gut. Trotzdem: Eine Stammelf haben wir nicht und konnten wir auch nie haben. Dafür gab es zu oft Verletzungen oder Krankheitsfälle. Wir brauchen also alle. Aber egal, wer spielt, jeder brennt.

Sie waren vor zwei Wochen in Berlin und schauten im Rahmen Ihrer Trainerausbildung Urs Fischer, dem Trainer des 1. FC Union Berlin, über die Schulter. Was nehmen Sie mit?

Wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann wäre es seine Gelassenheit. Fischer lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen und löst entsprechend auch keinen Stress bei seinen Spielern aus. Das ist mir geblieben.