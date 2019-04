Nach dramatischem Kampf: Handballer von St.Otmar St.Gallen im Viertelfinal ausgeschieden Der TSV St.Otmar St.Gallen hat im Playoff-Viertelfinal gegen den BSV Bern das Nachsehen. In einem an Dramatik kaum mehr zu überbietenden Match verlieren die Ostschweizer im Siebenmeterwerfen.

St.Otmar-Spieler Frédéric Wüstner gegen Tobias Baumgartner. (Bild: Freshfocus)

(red.) Der TSV St.Otmar St.Gallen hat das fünfte und entscheidende Viertelfinalspiel gegen den BSV Bern verloren. Die Otmärler hatten sich in der regulären Spielzeit dank eines Treffers in letzter Sekunde in die Verlängerung gerettet. Auch diese endete Unentschieden, sodass ein Siebenmeterwerfen die Entscheidung bringen musste. In diesem behielten die Berner die Oberhand.

Damit ist die Saison der Otmärler beendet.

