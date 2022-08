Nach dem ESAF 2022 ist die Bilanz der Nordostschweizer durchzogen: Vier Schwinger sind Neukranzer. Die Ausbeute ist im Vergleich zu anderen Eidgenössischen aber stagnierend. Die Nordostschweizer Delegation muss am Eidgenössischen in Pratteln einen Dämpfer hinnehmen. Zwar werden die zum Ziel gesetzten zehn Kränze gerade so erreicht. Der Königstitel geht aber in die Innerschweiz.

Michael Bless im Kampf gegen David Schmid. Der Gang endete zwar gestellt, dennoch holt sich Bless am Ende den Kranz. Bild: PHILIPP SCHMIDLI

Am Ende ist das Minimalziel von zehn Kränzen gerade so erreicht. Um den Schwingerkönig konnte die Nordostschweiz aber bereits nach dem fünften Gang nicht mehr mitreden. Dennoch: Vier NOSV-Schwinger können sich neu Eidgenossen nennen, Domenic Schneider belegt den starken zweiten Rang und der Nordostschweizer Schwingverband gewinnt hinter dem Berner Team die zweitmeisten Kränze.

Bereits nach dem ersten Tag sind im Nordostschweizer Team 26 Schwinger ausgeschieden.

Insgesamt wurden in Pratteln 44 Kränze vergeben. Die Südwestschweiz gewinnt drei Kränze, die Innerschweizer und die Nordwestschweizer reihen sich mit je sieben hinter den Nordostschweizern mit zehn Kränzen ein. Der Berner Verband dominiert die Kranzstatistik mit 17 gewonnenen Kränzen. Das starke Berner Mannschaftsergebnis deutete sich schon nach dem ersten Tag an, als die Berner lediglich zwei Schwinger durch den Ausstich verloren. Zum Vergleich: Bei den Nordostschweizern sind schon am ersten Tag 22 Schwinger ausgeschieden, vier haben sich zusätzlich noch verletzt. Dass es aber auch geht, wenn man mit wenigen Athleten in der Spitze vertreten ist, zeigen die Innerschweizer. Die beiden Top-Schwinger Joel Wicki und Pirmin Reichmuth vertreten ihren Verband praktisch allein. Mit dem Sieg von Wicki tritt das eher schlechte Mannschaftsergebnis von nur sieben Kränzen – beim ESAF 2019 holte der ISV deren 14 – erstmal in den Hintergrund. Dieser Durchmarsch gelingt den Nordostschweizer Favoriten Samuel Giger und Armon Orlik nicht. Giger zieht am ersten Tag mit einem Gestellten und einer Niederlage einen miserablen Start ein, Orlik patzt dafür am zweiten Tag mit drei Gestellten in vier Gängen. Somit ist die Nordostschweiz früh nicht mehr im Rennen um den Königstitel. Eine schöne Geschichte schreibt derweil Michael Bless. Der Appenzeller beendet nach dieser Saison seine Karriere und belohnt sich mit seinem vierten eidgenössischen Kranz. Nach dem letzten Gang erheben sich die knapp 51 000 Zuschauerinnen und Zuschauer und feiern Bless für seine Karriere.

Eine neue Chance in drei Jahren am heimischen ESAF im Glarnerland

Vergleicht man dieses ESAF mit den letzten vier Eidgenössischen, so ist auch hier die Bilanz eher negativ. 2010 holte die Nordostschweizer Delegation noch 13 Kränze, 2013 deren zwölf. Seit 2016 stagniert man nun bei zehn Kränzen und konnte auch den Königstitel nie mehr in die Ostschweiz holen. Mit Werner Schlegel, Damian Ott, Marcel Räbsamen und Marco Good hat man nun aber vier neue, junge Eidgenossen, mit denen man bis in drei Jahren ein stabiles Team rund um Samuel Giger, Armon Orlik und Domenic Schneider aufbauen und 2025 beim heimischen ESAF im Glarnerland wieder voll angreifen kann.